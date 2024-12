ETV Bharat / state

നിക്ഷേപകരെ മാടിവിളിച്ച് കേരളം; ഇൻവെസ്‌റ്റ് കേരള ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റിന് ഒരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍ - INVEST KERALA SUMMIT 2025

Chief Minister Pinarayi Vijayan unveiling the logo of Invest Kerala Global Summit 2025 by presenting it to Minister for Industries P. Rajeev on october 24, 2024 ( @Pinarayi Vijayan Facebook )