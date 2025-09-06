ETV Bharat / state

സാങ്കേതിക തകരാർ: അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനം കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

വിമാനത്തിൽ 180-ലധികം യാത്രക്കാരും ആറ് ജീവനക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യാത്രക്കാർക്കായി ഇൻഡിഗോ പുതിയ വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തി.

Kochi airport news IndiGo technical snag Flight emergency landing Abu Dhabi flight
IndiGo Flight from Kochi Returns to Airport Due to Technical Snag (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2025 at 9:46 AM IST

എറണാകുളം: സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം അബുദാബിയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.10ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട 6ഇ-1403 നമ്പർ വിമാനം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.44നാണ് തിരികെ ഇറക്കിയത്. വിമാനത്തിൽ 180ൽ അധികം യാത്രക്കാരും ആറ് ജീവനക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർക്കായി ഇൻഡിഗോ മറ്റൊരു വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ വിമാനം പുലർച്ചെ 3.30ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സമയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പഴയ ജീവനക്കാർക്ക് പകരം പുതിയ ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ നിയോഗിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കിടെ ഇന്ത്യയിൽ വിമാനങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ 2024ൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകേണ്ട ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഇന്ധന ചോർച്ച സംശയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതു കാരണം നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.

2024 ജൂലൈയിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ധന ചോർച്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കാരണമാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയത്. യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല, പകരം അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി മാറ്റി. ഈ സംഭവം കാരണം നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ മണിക്കൂറുകളോളം വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി. പിന്നീട് യാത്രക്കാർക്കായി മറ്റൊരു വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചത്.

2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഒരു വിമാനം എൻജിൻ തകരാർ കാരണം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കിയിരുന്നു. ടേക്ക് ഓഫിന് ശേഷം വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിനുകളിലൊന്നിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതായി പൈലറ്റുമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്, വിമാനം ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചിറക്കാൻ പൈലറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയന്തര ലാൻഡിംഗിന് ശേഷം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് അയച്ചു.

ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവുമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതത് എയർലൈനുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സഹകരണവും അതിപ്രധാനമാണ്.

