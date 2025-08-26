എറണാകുളം: ഒരു മാസത്തിലേറെയായി അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി കെഎൻ രാഘവൻ. അമേരിക്കൻ ഇറക്കുമതി തീരുവ 50 ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ കയറ്റുമതിയെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങി. അമേരിക്കൻ ബയേഴ്സ് പുതിയ ഓർഡറുകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇറക്കുമതി ചുങ്കം 25 ശതമാനവും പിഴ ചുങ്കം 25 ശതമാനവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിഴ ചുങ്കം പിൻവലിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 7.4 ബില്യൻ ഡോളറിൻ്റെ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടന്നത്, ഇതിൽ 2.8 ബില്യൻ ഡോളറും യുഎസിലേക്കായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയുടെ 40 ശതമാനവും അമേരിക്കയിലേക്കാണ്. 50 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ നൽകി അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് കഴിയില്ല. ഇക്വഡോറിന് 15 ശതമാനവും, ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്ക് 18 ശതമാനവും, വിയറ്റ്നാമിന് 20 ശതമാനവുമാണ് ഇറക്കുമതി തീരുവ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ചെമ്മീനിന് അമേരിക്കയിൽ ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല.
അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണം. ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുകയും, പലിശയിളവ് പരിഗണിക്കുകയും, വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വില മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ലെന്നും കെഎൻ രാഘവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയാണ്. യുഎസിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന 25,000 കോടിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് വരുന്നത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകൾ ഒപ്പിടുകയും യുകെയുമായുള്ള കരാർ ഉടൻ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യണം. ബദൽ വിപണി കണ്ടെത്താൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ചൈനയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ വിലയിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുന്നത് 50 ബില്യൻ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് 86 ബില്യൻ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയാണ് നടന്നത്. സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ജെം, ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
ഒരു രാജ്യത്തെ മാത്രം അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കൂടുതൽ വിപണികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള കയറ്റുമതി പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് പ്രയാസമാണ്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് താത്കാലിക സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നും കെഎൻ രാഘവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല. തുർക്കിയും ചൈനയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് ധാരാളം എണ്ണ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അമേരിക്ക നൽകുന്ന ശക്തമായൊരു സന്ദേശമാണ്. വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യ കാർഷികോത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിലും ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകളിലും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സമ്മർദതന്ത്രമാണെന്ന് പല നിരീക്ഷകരും കരുതുന്നതായും കെഎൻ രാഘവൻ പറഞ്ഞു.
