2027-ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ മനുഷ്യൻ പറക്കും: പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാല് യാത്രികരിൽ ഒരാളാണ് പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്ക് ഒപ്പം സെൽഫിയെടുക്കുന്ന പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ (Facebook)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: 2027ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം പേടകത്തിൽ മനുഷ്യൻ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തും. അതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത നാല് യാത്രികരിൽ ഒരാളായ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായരാണ് ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്. ഈ ദൗത്യത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ഇതൊരു തുടർപ്രക്രിയയാണെന്നും ഇപ്പോഴും പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൈക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കവെയാണ് കാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യബോധത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ ഓർമിപ്പിച്ചു.

'മോഹൻലാൽ പഠിച്ച സ്കൂൾ, സന്തോഷം'

വിദ്യാർഥികളോട് താൻ പിന്നിട്ട വഴികളും അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. 'മോഹൻലാൽ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് ഇതെന്ന് ഭാര്യ ലെന പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ഒരുപാട് വലിയ വ്യക്തികൾ പഠിച്ച ഈ സ്കൂളിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ലെന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഹീറോയാണ്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ യാത്രയിലേക്കുള്ള തന്റെ സ്വപ്നയാത്രയുടെ വിസ്മയകരമായ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം കുട്ടികളുമായി പങ്കുവെച്ചു. പാലക്കാട്ടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐഎസ്ആർഒയുടെ അഭിമാന ദൗത്യമായ ഗഗൻയാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന കഥ കുട്ടികൾക്ക് ആവേശമായി.

'കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒപ്പം ഒരു സെൽഫി'

'നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ മികച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ നടത്തുന്ന കഠിനമായ പരിശീലനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം കുട്ടികളുമായി പങ്കുവച്ചു. വൈമാനികനായി തുടങ്ങിയ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടതിനും എത്രയോ അപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നതിൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.

നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെയാണ് കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. സ്കൂളിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമൊപ്പം സെൽഫിയെടുത്താണ് മടങ്ങിയത്. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെവി പ്രമോദ്, ഡോ. ഉമാ മഹേശ്വരൻ, പിആർ ഷിജു, ഫ്രീഡമേരി ജെഎം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സ്കൂൾ സ്പേസ് ക്ലബാണ് പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. മാസ്റ്റർ അഭിറാം സ്വാഗതവും മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായിരുന്ന രാകേഷ് ശർമയെപ്പോലെ തന്നെ, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ പൈലറ്റായ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ശുഭാങ്ഷു ശുക്ല, അംഗദ് പ്രതാപ്, അജിത് കൃഷ്ണൻ എന്നീ നാല് പേരെ ഐഎസ്ആർഒ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. റഷ്യയിലെ യൂറി ഗഗാറിൻ കോസ്മോനട്ട് ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിൽ ഇവർക്ക് കഠിനമായ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. പേടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അന്തരീക്ഷം, ഗുരുത്വാകർഷണക്കുറവ്, ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയെല്ലാം അനുകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശീലനങ്ങൾ ഇവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.

ഗഗൻയാൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായി

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനില്ലാത്ത പരീക്ഷണ പറക്കലുകളാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ പേടകത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ, പേടകത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്, യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തുന്നത്.

പേടകത്തിൻ്റെ രൂപകൽപനയിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുകയുള്ളൂ. 2027ലെ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി, ഈ വർഷം തന്നെ മനുഷ്യനില്ലാത്ത പരീക്ഷണ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. ചന്ദ്രയാൻ, മംഗൾയാൻ പോലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും.

