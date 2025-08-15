ETV Bharat / state

തെറ്റായ ഭരണനയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമായി മുദ്രകുത്തുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടികള്‍;

സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടികള്‍ നടന്നു.

79th independence day celebrations (facebook @pinarayi vijayan)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 5:23 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര ദിനാഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. വിവിധ സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെയും പരേഡിൽ പങ്കുചേർന്ന് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു.

സാമൂഹികവും സാമുദായികവുമായ എല്ലാ വേർതിരിവുകളെയും അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിനിരന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 'പ്രാദേശികവും ഭാഷാപരവും സമുദായികപരവുമായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഈ രാജ്യം. മതനിരപേക്ഷതയിലും മൈത്രിയിലും സഹവർത്തിത്വത്തിലും ഊന്നിയ നമ്മുടെ ദേശീയതയെ വക്രീകരിച്ചു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പ്രതിലോമ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

തെറ്റായ ഭരണനയങ്ങളെ വിമർശിച്ചു തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുകയാണ് ഈ ശക്തികൾ. നമ്മുടെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ താറടിച്ചുകാണിക്കാനാണ് ഇവർ മുതിരുന്നത്.

രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്നും പൊതുജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടുകയാണ്. ഉന്നതമായ ജനാധിപത്യ സംസ്‌കാരം പുലരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ചേർന്നതാണോ ഈ പ്രവണതകളെന്ന് നാം ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട സന്ദർഭം കൂടിയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം.

ഐതിഹാസികമായ സമരപോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത ജനതയാണ് നാം. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംസ്‌കാരമെന്നത് മാനവികതയിലും പരസ്‌പരസ്നേഹത്തിലും അടിയുറച്ചതാണ്. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിത്തീർക്കുകയെന്നത് രാഷ്ട്രനിർമാതാക്കൾ നമുക്ക് കൈമാറിയ വലിയ കടമ കൂടിയാണ്.

ഇന്നലെകൾ നൽകിയ കരുത്തും പാഠങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നാളെ നമുക്ക് സൃഷ്‌ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും തുല്യരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമുക്ക് ഊർജ്ജം പകരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ- മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

രാജ്‌ഭവനിലും ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ നടന്നു. കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ പതാക ഉയർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആശംസിച്ചു.

Governor Distributing Sweets (FB @Governor of Kerala)

മതനിരപേക്ഷത ശക്തിപ്പെടുത്തണം: മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി

കോട്ടയം പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ജില്ലാതല സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവികസന വകുപ്പു മന്ത്രി മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി പങ്കെടുത്തു. ഏറെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഒരുമയും മതനിരപേക്ഷതയും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്നതിൽ ഓരോ ഇന്ത്യാക്കാരനും അഭിമാനിക്കാം. സാമ്പത്തിക, സൈനികശക്തിയിലും വലിയ ടൂറിസം കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യ ശക്തിയായി. ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നീക്കം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികനില തകർക്കുന്നതും ആത്മാഭിമാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമാണ്.

ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തയും ചൈതന്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ കേരളം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യമാകെ ശ്രദ്ധ നേടിയതാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നിക്ഷേപാന്തരീക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി കേരളം മാറി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗം ലോകോത്തരമായി വികസിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിനു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തെരുവുനായ പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്കുമൊക്കെ വിനയായ മാലിന്യ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചേ തീരുവെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശേഷം മന്ത്രി പരേഡിൻ്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു.

കോട്ടയത്തു നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

എക്‌സൈസ് പ്ലാറ്റൂൺ ഒന്നാമത്

പൊലീസ്, എക്‌സൈസ്, വനംവകുപ്പ്, അഗ്നിസുരക്ഷാസേന, എന്നിവയുടെ അഞ്ചു പ്ലാറ്റൂണുകൾ, എൻ.സി.സി. സീനിയർ, ജൂനിയർ ഡിവിഷനുകളിലായി ആറു പ്ലാറ്റൂണുകൾ, സ്റ്റുഡൻ്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റിൻ്റെ ആറു പ്ലാറ്റൂണുകൾ, സ്‌കൗട്ട്, ഗൈഡ്‌സ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാലു പ്ലാറ്റൂണുകൾ, ജൂനിയർ റെഡ്‌ക്രോസ് വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടു പ്ലാറ്റൂണുകൾ, എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം രണ്ടു ബാൻഡ് പ്ലാറ്റൂണുകളും അടക്കം 25 പ്ലാറ്റൂണുകളാണ് പരേഡിൽ അണിനിരന്നത്.

ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്‌ടർ ടി. ശ്രീജിത്ത് പരേഡ് കമാൻഡർ ആയി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റേഞ്ച് ഓഫിസിലെ എക്‌സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ സുധി കെ. സത്യപാലൻ നയിച്ച എക്‌സൈസ് പ്ലാറ്റൂൺ യൂണിഫോം സേനകളുടെ പരേഡിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും റിസർവ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ബിറ്റു തോമസ് നയിച്ച ജില്ലാ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ (ഡി.എച്ച്.ക്യൂ) പ്ലാറ്റൂൺ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി. ബിറ്റു തോമസ് ആണ് മികച്ച പ്ലാറ്റൂൺ കമാൻഡറും.

സായുധസേനാപതാകനിധി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നൽകി

2024ലെ സായുധസേനാപതാകനിധിയിലേക്ക് പതാക വിതരണത്തിലൂടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള റോളിങ് ട്രോഫിയും മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി സമ്മാനിച്ചു. 1,20,080 രൂപ സമാഹരിച്ച ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ് ജനറൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസേതര സ്ഥാപനത്തിനും 7410 രൂപ സമാഹരിച്ച കഞ്ഞിക്കുഴി മൗണ്ട് കാർമൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.

പത്തനംതിട്ടയിലും വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങള്‍

രാജ്യത്തിൻ്റെ 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ജില്ലയിൽ വിവിധ ചടങ്ങുകളിലായി ആഘോഷിച്ചു. പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്തി പരേഡ് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നല്‍കി.

പരേഡ് മാര്‍ച്ച് പാസ്റ്റിനും മുഖ്യാതിഥിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിനും ശേഷം സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടി അരങ്ങേറി. പൊലീസ് മൂന്ന്, ഫോറസ്റ്റ് ഒന്ന്, ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് രണ്ട്, എക്‌സൈസ് ഒന്ന്, എസ്‌പിസി ആറ്, സ്‌കൗട്ട് ആന്‍ഡ് ഗൈഡ്‌സ് നാല്, ജൂനിയര്‍ റെഡ് ക്രോസ് മൂന്ന്, ഡിസ്‌പ്ലേ ബാന്‍ഡ് സെറ്റ് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാറ്റൂണുകളുടെ എണ്ണം.

സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

പെരുനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ ജി വിഷ്‌ണുവായിരുന്നു പരേഡ് കമാന്‍ഡര്‍. ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സാംസ്‌കാരി പരിപാടി, ദേശഭക്തിഗാനം, സുംബാ ഡാന്‍സ്, വഞ്ചിപ്പാട്ട്, നാഷണല്‍ ഇൻ്റഗ്രേഷന്‍ ഡാന്‍സ് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുള്ള ട്രോഫികളുടെ വിതരണവും സമ്മാനദാനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പൊതുജനങ്ങള്‍ രാവിലെ തന്നെ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ എസ് പ്രേംകൃഷ്‌ണന്‍, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

തൃശൂരിലെ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള തൃശൂർ ജില്ലാ തല പരിപാടികൾ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് നടന്നു. തേക്കിൻകാട് വിദ്യാർഥി കോർണറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദു പതാക ഉയർത്തി. കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിലും ആവേശം ചോരാതെ ആയിരുന്നു പരിപാടികൾ.

പരേഡോടെ ആയിരുന്നു പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത്. ആംഡ് റിസർവ്വ് പൊലീസ്, സിറ്റി ലോക്കൽ മെൻ, റൂറൽ ലോക്കൽ മെൻ, സിറ്റി റൂറൽ ലോക്കൽ വുമൺ, എക്സൈസ്, ഫോറസ്റ്റ്, ഫോറസ്റ്റ് സിവിൽ ഡിഫൻസ്‌, 23 കെ എൻ സി സി, 24 കെ എൻ സി സി, 7 കെ എൻ സി സി, എസ് പി സി സിറ്റി ബോയ്‌സ്, എസ് പി സി റൂറൽ ബോയ്‌സ്, എസ് പി സി സിറ്റി ഗേൾസ്, എസ് പി സി റൂറൽ ഗേൾസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ പരേഡ് നടന്നു. തുടർന്ന് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

