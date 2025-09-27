വഴിപാടുകള് വീട്ടിലിരുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം; കൗണ്ടർ ബില്ലിങ് മൊഡ്യൂള് ഉദ്ഘാടനം നാളെ
ക്ഷേത്ര വഴിപാടുകള് വീട്ടിലിരുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാന് സൗകര്യമൊരുക്കി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. ധനകാര്യ മന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ കൗണ്ടർ ബില്ലിങ് മൊഡ്യൂള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
Published : September 27, 2025 at 1:13 PM IST
പത്തനംതിട്ട: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ എല്ലാ വഴിപാടുകളും ഇനി ഭക്തർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ്. ബുക്കിങ്ങിനുള്ള കൗണ്ടർ ബില്ലിങ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ (സെപ്റ്റംബര് 28) നടക്കും.
കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകിട്ട് 5ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൗണ്ടർ ബില്ലിങ് മൊഡ്യൂൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി ഒരു മാസത്തിനകം എല്ലാ വഴിപാടുകളും ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
ആദ്യം പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക. ആറ് മാസത്തിനകം ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത് ലഭ്യമാകും. സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്ററാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വേണ്ടി ഈ സോഫ്റ്റ് വെയർ തയ്യാറാക്കുന്നത്.
വഴിപാട് ബില്ലിങ്ങിന് പുറമെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങളും ക്ഷേത്രഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും പൂർണമായും ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ലഭ്യമാകും. ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ടാകും.
ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മുഴുവന് വിവരങ്ങളും ഭക്തർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനവും ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് വഴി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ഭക്തജന സേവനവും കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായി മാറും.
ശബരിമല അടക്കം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്: ശബരിമല അടക്കം നിരവധി ക്ഷേത്രത്തില് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദേവസ്വം വരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. ഏകീകൃത സിവില് കോഡ് ഉടന് വരുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടെന്നും അദ്ദേഹം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യൂണിഫോം സിവില് കോഡ് വരുന്നതോടെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരും. ഇത് വന്നാല് പിന്നാലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്ക്കായി പ്രത്യേക ബില്ലും വരും. തുടര്ന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങള്ക്കായി ദേശീയ സംവിധാനവും നിലവില് വരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം ഒരേ രീതിയിലാക്കാന് കേന്ദ്രത്തില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വന്നാല് സാധിക്കും.
ബിഹാറില് നേരത്തെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും അത് സാധ്യമാകും. അത്തരമൊരു രീതി വരാന് പാടില്ലെന്ന് ആര്ക്കും പറയാന് സാധിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
