ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിലെ വിള്ളൽ; പ്രതികരിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സംഘം
ആര്ഡിഒ, തഹസില്ദാര് എന്നിവരും ജിയോളജി, സോയില്, റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണസേന, ഭൂജലവകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
Published : September 23, 2025 at 2:52 PM IST
കോട്ടയം: പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഇല്ലിക്കല് കല്ലിലെ വിള്ളല് സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയിൽ ആശങ്കവേണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ നിയോഗിച്ച സംഘം. സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സംഘം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിള്ളല്മൂലമുള്ള അപകടസാധ്യത പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു അടിയന്തര പരിശോധന നടന്നത്.
വിവിധ വകുപ്പുകള് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും. ആര്ഡിഒയും പൊലീസ് ഇൻ്റലിജന്സ് വിഭാഗവും ആദ്യഘട്ടത്തില് സ്ഥലത്ത് സന്ദര്ശനം നടത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ആര്ഡഒ, തഹസില്ദാര് എന്നിവരും ജിയോളജി, സോയില്, റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണസേന, ഭൂജലവകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നു 3500 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രമായ ഇല്ലിക്കല് കല്ലിലാണ് വിള്ളല് കണ്ടെത്തിയത്. കുട പോലെ ഉയര്ന്നുനില്ക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് വിള്ളലുകള് കാണാനാവുക. മുന്കാലങ്ങളിലുണ്ടായ ഭൂമികുലുക്കവും പാറമടകളിലെ സ്ഫോടനവും വിള്ളലുകള് വര്ധിക്കാന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത്.
പൊതു പ്രവര്ത്തകനായ പീറ്റര് പന്തലാനിയാണ് വിഷയം മീനച്ചില് താലൂക്ക് വികസനസമിതി യോഗത്തിലുന്നയിച്ചത്. പന്തലാനി ഇല്ലിക്കല് കല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി രണ്ടും പഞ്ചായത്തുകളിലെ 150 ഓളം കുടുംബങ്ങള് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയം വീണ്ടും വികസനസമിതി യോഗത്തില് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രതിനിധികള് സ്ഥലത്തെത്തിയത്.
ആശങ്ക വേണ്ട
പ്രാഥമിക പരിശോധനയില് ആളുകള് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ചാര്ലി ഐസക് പറഞ്ഞു. ഇല്ലിക്കല് കല്ല് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായതോടെയാണ് പിന്നാക്ക മേഖലയായ മൂന്നിലവും തലനാടും ഉണര്വ് കൈവരിച്ചത്. വിള്ളലുകള് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉള്ളതാണെന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെയും നിലപാട്. പാറഖനനം ബാധിക്കാനായിരുന്നെങ്കില് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്ന് ജിയോളജിസ്റ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതായാലും ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത റിപ്പോര്ട്ട് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രദേശവാസികളും പഞ്ചായത്തും.
സഞ്ചാരികളുടെ വരവിന് കുറവില്ല
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഇല്ലിക്കല് കല്ല്. മീനച്ചിലാറിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായ ഇവിടം സഥാസമയവും മഞ്ഞും കുളിര്ക്കാറ്റുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനല് കടുക്കുമ്പോള് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണവും അധികരിക്കും. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ മല കയറാം. എങ്ങും പച്ചപ്പ് മാത്രം. താഴേ നിന്നും നോക്കിയാല് മാനം മുട്ടെ ഉയര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങള്.
മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കുന്നുകള്ക്കും അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ മൂന്നിലവ്, തലനാട് ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടം കൂടിയാണ്. വിവാഹ ഷൂട്ടുകൾക്കും മറ്റുമായി നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ സ്ഥലത്തേക്കിപ്പോള് പുതിയൊരു പാതയും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ച് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം; അഞ്ഞൂറാമത്തെ കപ്പൽ രാജ്യത്ത് എത്തിയതിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയത്