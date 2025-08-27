ETV Bharat / state

ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസ്: മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ട് ഹൈക്കോടതി; സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച - UDAYAKUMAR CUSTODIAL DEATH CASE

സി.ബി.ഐ കോടതിയുടെ ഈ വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്. സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ്.

UDAYAKUMAR CUSTODIAL DEATH CASE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 1:06 PM IST

എറണാകുളം: ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ട് ഹൈക്കോടതി. കേസിന്‍റെ അന്വേഷണം നടത്തിയ സി.ബി.ഐക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക വിധി. ഇതോടെ സി.ബി.ഐ കോടതി ഒന്നാം പ്രതിക്ക് ഉൾപ്പെടെ വിധിച്ച വധശിക്ഷയും മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് നൽകിയ തടവ് ശിക്ഷകളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.

2005 സെപ്റ്റംബർ 27-നാണ് സംഭവം നടന്നത്. മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്കിൽനിന്ന് ഫോർട്ട് പോലീസ് ഉദയകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഫോർട്ട് സി.ഐ ആയിരുന്ന ഇ.കെ. സാബുവിന്‍റെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഉദയകുമാറിനെ പിടികൂടിയത്. ആക്രിക്കടയിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന ഉദയകുമാർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽവെച്ച് ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായി. തുടയിലെ രക്തധമനികൾ ചതഞ്ഞ് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് അതേ ദിവസം രാത്രിയോടെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

കേസ് പിന്നീട് 2008-ൽ സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറി. നീണ്ട നിയമനടപടികൾക്ക് ശേഷം 2018-ൽ സി.ബി.ഐ കോടതി കേസിൽ അഞ്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ജില്ലാ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ എ.എസ്.ഐ. ആയിരുന്ന ജിതകുമാറിനും രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ശ്രീകുമാറിനും വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും നൽകി. എന്നാൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ച് അധികം വൈകാതെ രണ്ടാം പ്രതി ശ്രീകുമാർ മരണപ്പെട്ടു.

സി.ബി.ഐ കോടതിയുടെ ഈ വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്. സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ്.

കേസിന്‍റെ നാള്‍വഴികള്‍

2005 സെപ്റ്റംബർ 27: തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്കിൽ നിന്ന് ഉദയകുമാറിനെയും സുഹൃത്ത് സുരേഷ് കുമാറിനെയും മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഫോർട്ട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജിതകുമാറും ശ്രീകുമാറും ഉദയകുമാറിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു.

2005 സെപ്റ്റംബർ 27 രാത്രി: കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ഉദയകുമാർ മരിച്ചു. ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടിയതിന്റെ പാടുകൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തി. ആന്തരിക രക്തസ്രാവമാണ് മരണകാരണം.

2005 ഒക്ടോബർ: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുത്തു. മൂന്ന് പൊലീസുകാരെ പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്തു. എന്നാൽ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു.

2007: ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ നിയമപോരാട്ടത്തെ തുടർന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ടു.

2008: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു.

2018 ജൂലൈ 24: 13 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തിരുവനന്തപുരം സി.ബി.ഐ കോടതി കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. അഞ്ച് പൊലീസുകാർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. മർദ്ദിച്ച പൊലീസുകാരായ കെ. ജിതകുമാർ, എസ്.വി. ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുൻ എസ്.പിമാരായ ഇ.കെ. സാബു, ടി.കെ. ഹരിദാസ്, അന്നത്തെ എസ്.ഐ അജിത്കുമാർ എന്നിവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം തടവും വിധിച്ചു.

2025 ഓഗസ്റ്റ് 27: ഹൈക്കോടതി ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ടു. സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷയും കോടതി റദ്ദാക്കി.

TAGGED:

UDAYAKUMAR CUSTODIAL DEATH CASE CBI KERALA HIGH COURT KERALA POLICE

