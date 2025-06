ETV Bharat / state

ഇടുക്കിയിൽ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം; മൂന്നു വയസുകാരന് പരിക്ക് - UDUMBANCHOLA STORM DAMAGE

Idukki Udumbanchola Hit By Storm Three Year Old Injured ( ETV Bharat )