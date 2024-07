ETV Bharat / state

ഇടുക്കിയിലും മഴ: ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം; മലയോരമേഖലകളിൽ രാത്രി യാത്രയും നിരോധിച്ചു - RESTRICTIONS IN IDUKKI

By ETV Bharat Kerala Team

Restrictions in Idukki District on account of rain, Collector ( ETV Bharat )