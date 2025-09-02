ETV Bharat / state

വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യാജ പീഡന പരാതിയിൽ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം അധ്യാപകൻ കുറ്റവിമുക്തൻ; ഗൂഢാലോചനയിൽ മുൻ എംഎൽഎയ്‌ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ പങ്കെന്ന് ആരോപണം - PROFESSOR ACQUITTED IN FALSE CASE

വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യാജ പീഡന പരാതിയിൽ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം കുറ്റവിമുക്തനായ അധ്യാപകൻ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രംഗത്ത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുൻ എംഎൽഎയ്‌ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആനന്ദ് ശിവകുമാർ.

Professor Anand (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 7:59 PM IST

ഇടുക്കി: വിവാദങ്ങള്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കിയ മൂന്നാര്‍ ഗവ. കോളജിലെ പീഡനക്കേസില്‍ കുറ്റ വിമുക്തനായ അധ്യാപകന്‍ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രംഗത്ത്. മൂന്നാര്‍ ഗവ.കോളജിലെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ പരാതിക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2014ലാണ് മൂന്നാർ ഗവ.കോളജിലെ അഞ്ച് വിദ്യാർഥിനികൾ ആനന്ദ് വിശ്വനാഥനെതിരെ പീഡന പരാതി നല്‍കിയത്. കേസില്‍ തൊടുപുഴ അഡിഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ കുറ്റവിമുക്തനാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധി വന്നു. പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കോടതി ആനന്ദ് വിശ്വനാഥനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്.

സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാ കോപ്പിയടി പിടികൂടിയതിന് സിപിഎം ഓഫിസില്‍ വച്ച് ഗൂഢാലോചന നടത്തി തനിക്കെതിരേ വ്യാജ പീഡന പരാതി നല്‍കുക ആയിരുന്നെന്നാണ് ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ്റെ ആരോപണം. തന്നെ കുടുക്കാന്‍ അധ്യാപകരടക്കമുള്ള കോളജ് അധികൃതരും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായെന്നും മുന്‍ എംഎല്‍എ എസ് രാജേന്ദ്രനടക്കം ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ ആരോപിച്ചു.

മൂന്നാര്‍ ഗവ.കോളജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ആനന്ദ് ശിവകുമാർ. (ETV Bharat)

കോളജിൽ തദ്ദേശീയരായ രാഷ്‌ട്രീയക്കാരുടെ അമിത സ്വാധീനം അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായും ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. 'മൂന്നാർ ഗവ.കോളജിൽ ജോലി ആരംഭിച്ച സമയം വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തകനെ കോപ്പിയടിച്ചതിന് പിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നത്തെ സ്ഥലം എംഎൽഎ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഒത്താശയോടെ എന്നെ സ്ഥലം മാറ്റുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് കേസിനു പോകുകയും ഹൈക്കോടതി സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്നു മുതലാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ആരംഭം.

അഞ്ച് വർഷം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ എക്‌സാം വിജിലൻസ് കൺവീനറായിരുന്നു ആനന്ദ് ശിവകുമാർ. അന്ന് മുതലുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കോപ്പിയടിക്കുന്നത് തനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. പല തവണ മൂന്നാർ ഗവ. കോളജിലെ കോപ്പിയടിയെക്കുറിച്ച് സർവകലാശാലയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെന്ന്' ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

'എല്ലാത്തരത്തിലും എന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായി കരുതിക്കൂട്ടി നിർമിച്ചതാണ് വിദ്യാർഥിനികൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനക്കേസ്. 2014ൽ പരീക്ഷാ ഇൻവിജിലേറ്ററുമാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര പരീക്ഷ മൂന്നാർ ഗവ. കോളജിൽ നടത്തിയത് നിരുത്തരവാദിത്തപരമായി ആണെന്നും' ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെയും ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.

'2014ൽ നടന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷയിൽ വ്യാപകമായ കോപ്പിയടി നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർക്ക് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓണം അവധിയ്ക്കു ശേഷം കോളജിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. സിപിഎം പാർട്ടി ഓഫിസിൽ വച്ചാണ് പരാതി എഴുതപ്പെട്ടത്.

പരാതിക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ മൊഴിയിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ അനുകൂല സംഘടനകളെല്ലാം ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ നാടകമാണ് പീഡന പരാതി. കോളജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അന്വേഷണം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ദുർഗതി ആർക്കും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും' ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

