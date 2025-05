ETV Bharat / state

സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പരാതിയിൽ 'പണി' കിട്ടിയത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്; ആലക്കോടുകാർക്കിപ്പോള്‍ ദുരിത യാത്ര - KURICHIPPADAM BRIDGE CONSTRUCTION

Kurichipadam bridge construction stopped on the 3rd day ( ETV Bharat )

Published : May 5, 2025

ഇടുക്കി: ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കുംഭാഗത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുറിച്ചിപ്പാടം പാലം നിർമാണം ആരംഭിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം തന്നെ നിർത്തിവച്ചു. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ആർഡി ഓഫിസിൽ നിന്നാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് വന്നത്. ഇതോടെ പ്രദേശവാസികളായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ സുഗമ സഞ്ചാരമാണ് മുടങ്ങിയത്. കുറിച്ചിപ്പാടം പാലത്തിനു കുറുകെയിട്ട കമുകിൻ തടിയിലൂടെയാണ് തൊടുപുഴ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രായമായവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും അടക്കമുള്ളവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര. ടിപ്പർ ലോറി ഉൾപ്പെടെ കടന്നുപോയിരുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന പാലത്തിന് ബലക്ഷയം വന്നതോടെയാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ പുതിയ പാലം വന്നാൽ പുരയിടത്തിലേക്ക് തൊട്ടിലെ വെള്ളം കയറുമെന്ന് കാട്ടി സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകിയ പരാതിയിൽ വലഞ്ഞത് ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനാണ്. ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ്, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ആലക്കോട് ബാങ്ക്, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സ്‌കൂൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള സഞ്ചാര പാതയായിരുന്നു ഇത്. ആലക്കോടുകാർക്കിപ്പോള്‍ ദുരിത യാത്ര (ETV Bharat)

