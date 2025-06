ETV Bharat / state

ഇടുക്കിയിൽ യുവതിയെ കടയിൽ കയറി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പിതാവിനും പരിക്ക്, സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ - IDUKKI ATTACK ARREST

Woman And Father Attacked Over Financial Dispute In Idukki Attacker Arrested ( ETV Bharat )