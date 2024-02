നെടുങ്കണ്ടത്ത് യുവാവിനെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം കാരിത്തോട്ടിൽ യുവാവിനെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അശോകവനം കല്ലുപുരയ്ക്കകത്ത് പ്രവീൺ (37) ആണ് മരിച്ചത്. കഴുത്തിനും വയറിലും കുത്തേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു യുവാവിന്‍റെ മൃതദേഹം. വയറിന്‍റെ ഭാഗത്തായി നാലോളം കുത്തേറ്റ പാടുകൾ കണ്ടെത്തി (A Youth Was Found Stabbed To Death In Nedunkandam).

പിതാവായ ഔസേപ്പച്ചനാണ് പ്രവീൺ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത്. സംഭവത്തില്‍ ഉടുമ്പൻചോല പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കൊലപാതകം ആണെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം (The Udumbanchola police started investigation).

മൃതദേഹം നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.