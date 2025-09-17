അടിമാലിയില് മണ്ണിടിച്ചില്; രണ്ട് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ആനച്ചാൽ, ബൈസൺവാലി സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്.
Published : September 17, 2025 at 6:24 PM IST
ഇടുക്കി: അടിമാലി ചിത്തിരപുരത്തിന് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിലിൽ. രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആനച്ചാൽ ശങ്കുപ്പടി സ്വദേശി രാജീവൻ, ബൈസൺവാലി സ്വദേശി ബെന്നി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 17) വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം.
ചിത്തിരപുരത്തുള്ള റിസോർട്ടിന് സമീപം സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനിടെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. മണ്ണിടിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് മേല് പതിക്കുകയായിരുന്നു. തൊഴിലാളികള് ഏറെ നേരെ മണ്ണിനടിയില് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് അടിമാലി, മൂന്നാർ അഗ്നി രക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്ന് യന്ത്ര സഹായത്തോടെ ഏറെ സമയത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെടുത്തത്. അപ്പോഴേക്കും ഇരുവരും മരിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം തുടര് നടപടികള്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വൻ ആയുധവേട്ട; എടവണ്ണയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റൈഫിളുകളും വെടിയുണ്ടകളും പിടിച്ചെടുത്തു