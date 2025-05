ETV Bharat / state

ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മരണം: സുകാന്ത് സുരേഷ് കീഴടങ്ങി, കീഴടങ്ങിയത് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ - SUKANT SURESH SURRENDERED

സുകാന്ത് സുരേഷ് ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 26, 2025 at 12:29 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 12:36 PM IST 1 Min Read

Last Updated : May 26, 2025 at 12:36 PM IST