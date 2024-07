ETV Bharat / state

തിരുവനന്തപുരം കളക്‌ടറെ മാറ്റി, ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും നിയമനം; ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി - DISTRICT COLLECTORS REPLACED

By ETV Bharat Kerala Team

IAS Officers who got new appoinments ( ETV Bharat )