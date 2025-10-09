ETV Bharat / state

ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിവരം അറിയിക്കാന്‍ എത്തിയ നഴ്‌സുമാര്‍ കണ്ടത് കൊല്ലപ്പെട്ട ജയന്തിയെ, പട്ടം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ദാരുണ സംഭവം

ദീർഘനാളായി തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു.

TRAGIC DEATH PATTOM SUT HOSPITAL HUSBAND KILLS WIFE KERALA POLICE
ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഭാസുരൻ ആചാരിയും കൊല്ലപ്പെട്ട ജയന്തിയും (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: പട്ടം എസ് യു ടിയിൽ ഭാര്യയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്ന ശേഷം ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കി. വൃക്ക രോഗം ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് പട്ടം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിച്ച ജയന്തി (63)യെയാണ് ഭർത്താവ് ഭാസുരൻ ആചാരി (73) കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്നത്. കരകുളം മുക്കോല സ്വദേശികളാണ് ഇരുവരും. എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ ആറാം നിലയിലുള്ള 218 ആം നമ്പർ മുറിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1 മണിക്കും 4 മണിക്കുമിടയിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് എസ് എച്ച് ഒ ഷാഫി ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മുറിയിലെ ഇലക്ട്രിക് കേബിൾ വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊലപാതകം. കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്ന ശേഷം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പടിക്കെട്ടുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഭർത്താവ് ഭാസുരൻ ആചാരി താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ താഴെ വീണയുടൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 11 മണിയോടെ മരിച്ചു.

ഭാസുരൻ താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച വിവരം ഭാര്യയെ അറിയിക്കാൻ മുറിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഭാര്യ ജയന്തിയെ കഴുത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വയർ കുരുക്കിയിട്ട നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സുമാർ കണ്ടത്. മരിച്ച ഭാസുരൻ ആചാരിയുടെയും ജയന്തിയുടെയും ഇൻക്വിസ്റ്റ് നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും മെഡിക്കൽ കോളജ് എസ് എച്ച് ഒ പറഞ്ഞു.

കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി

ദീർഘനാളായി തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു. മരണപ്പെട്ട ജയന്തി കാലങ്ങളായി വൃക്ക രോഗിയാണ്. അടുത്തിടെ ഡയാലിസിസ് ചികിത്സയും ആരംഭിച്ചെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ രോഗം ഗുരുതരമായതോടെ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ജയന്തിയെ കിടത്തി ചികിത്സിപ്പിക്കാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു. ഇതിന് ശേഷം ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയാകെ ഗുരുതരമായെന്നാണ് പൊലീസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്നലെയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ആശുപത്രിയിൽ കൊടുത്തതായി മുക്കോല വാർഡ് മെമ്പർ സുനിൽ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിച്ച ശേഷം 5 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവായി.

താൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരുടെ സഹായത്തിലായിരുന്നു ചികിത്സ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് പൈസ കടം വാങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. വിയോഗ വാർത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്നും സുനിൽ പറഞ്ഞു.

Also Read: കേരളത്തിൽ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരം വ്യാപിക്കുന്നു; ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ 10 കേസുകൾ, തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും സ്ഥിരീകരണം

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAGIC DEATHPATTOM SUT HOSPITALHUSBAND KILLS WIFEKERALA POLICETRAGIC INCIDENT IN HOSPITAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.