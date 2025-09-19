ETV Bharat / state

'ഭർതൃപിതാവ് മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ല'; നേരിട്ടന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍

ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛൻ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പരാതിയിൽ പൊലീസ് നടപടി ഉണ്ടായില്ല. സംഭവം നേരിട്ടന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 8:16 PM IST

എറണാകുളം: ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛൻ മകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായുള്ള യുവതിയുടെ പരാതി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കും. മകളെ ഭർത്താവിൻ്റെ പിതാവ് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് വിധേയയാക്കിയതായി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു അന്വേഷണവും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുക. ചേർത്തല അരുക്കുറ്റി സ്വദേശിനി സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് നടപടി.

മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ അന്വേഷണ വിഭാഗം നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അംഗം വി. ഗീത അറിയിച്ചു. പൊലീസ് പരാതിക്കാരിയുടെയോ കുട്ടിയുടെയോ മൊഴി എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കുട്ടിയെ യാതൊരു പരിശോധനക്കും വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള അമ്മയുടെ പരാതി ഗൗരവമാണെന്ന് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് ശരിയായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. കമ്മിഷൻ്റെ മുഖ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാലു മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെ വേറെയും പരാതികൾ

പരാതിക്കാരി 2015ലാണ് വിവാഹിതയായത്. വിവാഹത്തിനു ശേഷം പരാതിക്കാരിയെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. 2023 ഡിസംബർ 11 ന് ഭർത്താവിൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ കയറി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും പരാതിയിലുണ്ട്.

തൻ്റെ മകളെ ഉപദ്രവിച്ചതിനെതിരെ 2024 ജൂൺ 26ന് മായിത്തറ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ നൽകിയ പരാതി മണ്ണഞ്ചേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. കേസിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ പൊലീസുകാരി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2024 ജൂലൈ 1ന് എസ്‌പിക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും എസ്‌പി മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

കമ്മിഷൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയെ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ വച്ച് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉപദ്രവിച്ചതിന് പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസ് ക്രൈം 797/2024 നമ്പറായി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ചേർത്തല കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

പരാതിക്കാരിയുടെ മകളെ ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛൻ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് വിധേയയാക്കിയെന്ന പരാതി വസ്‌തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും കുട്ടിയെ ഭർത്താവിന് വിട്ടു കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. എന്നാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്നാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ വാദം.

