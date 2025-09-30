ഹൃദയപൂർവം'; 15,616 പേർക്ക് ജീവൻരക്ഷാ പരിശീലനം, എറണാകുളത്ത് റെക്കോർഡ് പങ്കാളിത്തം
Published : September 30, 2025 at 5:23 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 'ഹൃദയപൂർവം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പെട്ടന്നുള്ള മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ പരിശീലനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുത്ത് എറണാകുളം ജില്ല ഒന്നാമത് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 4601 പേർക്ക് ജീവൻരക്ഷാ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഹൃദയസ്തംഭന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ (സിപിആർ: കാർഡിയോ പൾമണറി റെസെസിറ്റേഷൻ) പരിശീലന ബോധവത്ക്കരണ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി ആകെ 15,616 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. 242 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും കുഴഞ്ഞു വീണുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സിപിആർ എന്ന ലളിതമായ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിലൂടെ മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജീവൻരക്ഷാ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയാണ്.
വിദ്യാലയങ്ങൾ, തൊഴിലിടങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർഥികൾ, മുൻനിര തൊഴിലാളികൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. പൊതുജനങ്ങൾ വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെയാണ് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശീലനം തുടരും.
ജില്ലയിലെ ദ്രുത കർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, കെജിഎംഒഎ (KGMOA), ഐഎംഎ (IMA), മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിശീലനം നടന്നത്.
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഐഎംഎയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിശീലന പരിപാടി പൊതുജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിൽ മന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പരിശീലനത്തിനായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പരിശീലനം നേടിയവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: എറണാകുളം 4601, കണ്ണൂർ 2075, തൃശൂർ 1193, വയനാട് 1113, ആലപ്പുഴ 1040, കാസർകോട് 963, തിരുവനന്തപുരം 873, കൊല്ലം 848, പത്തനംതിട്ട 837, പാലക്കാട് 634, കോഴിക്കോട് 559, ഇടുക്കി 453, കോട്ടയം 409, മലപ്പുറം 308.
പരിശീലനം ലഭിച്ച ഏതൊരാള്ക്കും ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ മാര്ഗമാണ് സിപിആര്. ഹൃദയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നെഞ്ചിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് സിപിആര് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ കൈയുടെ മുകളില് മറ്റൊരു കൈ വയ്ക്കുകയും വിരലുകള് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് 5 മുതല് 6 സെന്റീമീറ്റര് താഴോട്ട് നെഞ്ചില് അമര്ത്തിയാണ് സിപിആര് നല്കേണ്ടത്. സിപിആറിന് പുറമേ വായിലൂടെ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും നല്കണം. രോഗി പ്രതികരിക്കുന്നത് വരേയോ ആശുപത്രിയില് എത്തുന്നത് വരേയോ ഇത് തുടരണം.
പരിശീലനം നേടാൻ താൽപര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/സംഘടനകൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസുകൾ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
