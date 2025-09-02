കോഴിക്കോട്: ഇന്ന് ലോക നാളീകേര ദിനം. നാളികേര മേഖലയില് നവീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ വര്ഷത്തെ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യപ്രമേയം. കേരം തിങ്ങും കേരളനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രസക്തമാമാണിത്. നമ്മുടെ മൊത്തം കൃഷിയുടെ 36 ശതമാനവും തെങ്ങാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന നാണ്യ വിളയായ തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഗണ്യമായി വര്ധിപ്പിച്ചാല് മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്ഷിക മേഖലയിലെ മൊത്തം വരുമാന വര് ധന സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
2024 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തില് 7.66 ലക്ഷം ഹെക്ടറില് തെങ്ങുകൃഷിയുണ്ട്. ഇതില് നിന്നുള്ള വാര്ഷിക ഉത്പ്പാദനം 552.2 കോടി നാളികേരമാണ്. ഉത്പ്പാദന ക്ഷമത ഹെക്ടറൊന്നിന് 720 നാളികേരവുമാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ തെങ്ങു കൃഷിയുടെടെ വിസ്തൃതി 17 ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കേരളക്കരയിൽ തെക്ക് വടക്കോളം തെങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറ്റ്യാടി തെങ്ങിനും തേങ്ങക്കും പ്രാധാന്യമേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗമ സൂചിക പദവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ. ഈ സവിശേഷമായ തെങ്ങിന് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയും (കെഎയു) കാവിലുമ്പാറ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
ഇതിൻ്റെ പ്രക്രിയകൾ വിശദീകരിക്കാൻ സർവകലാശാലയിലെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സെല്ലിലെ ഒരു സംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാവിലുമ്പാറ സന്ദർശിച്ചു. ഭൗമ സൂചിക രജിസ്റ്ററിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളെക്കുറിച്ച് അവർ ചർച്ച ചെയ്തു ഏതാനും തോട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് ഭൗമ സൂചികയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന അടുത്ത കേരള ഉത്പന്നം കുറ്റ്യാടി തെങ്ങായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ കൈവന്നത്.
കുറ്റ്യാടി മേഖലയിൽ തേങ്ങയുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെ മാത്രമല്ല, തൈകളുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെയും ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നാളികേര കർഷകരുണ്ട്. അതേസമയം വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ മണ്ടരി പോലുള്ള രോഗം പിടിപെട്ട് വിളവും വരുമാന നഷ്ടവും അനുഭവിക്കുന്ന കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൃഷി വകുപ്പ് പോലും രോഗം പിടിപെട്ട തേങ്ങ എടുക്കുന്നില്ല. ഇത് വലിയ തോതിൽ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതായി കര്ഷകൻ മോഹനൻ പറഞ്ഞു.
ഉയരം, കുലകൾ തേങ്ങയുടെ തൂക്കം, എണ്ണയുടെ അംശം എന്നിവ കൂടുതൽ കുറ്റ്യാടി തേങ്ങയിൽ ആണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. പല പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വില സർവകാല റെക്കോഡ് ഭേദിച്ചിട്ടും എന്തേ ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയി എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു അനുകൂല മറുപടി ലഭിക്കും എന്നതാണ് കുറ്റ്യാടിയിലെ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ഭൗമ സൂചിക അംഗീകാരം (Geographical Indication - GI Tag)
ഒരു പ്രത്യേക ഉത്പ്പന്നത്തിന് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് ഭൗമ സൂചിക അംഗീകാരം. ഒരു ഉത്പ്പന്നം ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശത്ത് (ഗ്രാമം, പട്ടണം, സംസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം) മാത്രമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ തനതായ ഗുണമേന്മ, പ്രശസ്തി, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഉത്പ്പന്നത്തിന് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. ഇത് വ്യാജ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നത് തടയിടുകയും, ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജി.ഐ ടാഗ് ഒരു ഉത്പ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മയുടെയും ആധികാരികതയുടെയും അടയാളമാണ്. ഇത് വിപണിയിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന് കൂടുതൽ മൂല്യം നേടിക്കൊടുക്കുകയും, കയറ്റുമതി സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പദവി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് ഉത്പാദന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
Also Read: 20 രൂപയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം; ദേശീയ ശരാശരിയെ മറികടന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ്, 51% യാത്രക്കാരും സ്ത്രീകൾ