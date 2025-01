ETV Bharat / state

രുചി കിടിലന്‍.. കാണാന്‍ ചുള്ളന്‍.. കേരളത്തിലും കിളിര്‍ക്കുന്ന കാബേജിന്‍റെ പകരക്കാരന്‍; നടാന്‍ ഇതാണ് സീസണ്‍ - HOW TO GROW LOLLO BIONDA IN KERALA

LETTUCE LOLLO BIONDA ( Getty Images )

By ETV Bharat Kerala Team Published : Jan 16, 2025, 5:14 PM IST