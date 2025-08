ETV Bharat / state

വീട്ടമ്മയുടെ മരണം: വൈദ്യുതാഘാതമെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്; ദുരൂഹത നീങ്ങുന്നില്ല - KERALA ELECTROCUTION ACCIDENT

Housewife Electrocuted in Kozhikode While Searching for Missing Cow ( ETV Bharat )