പൊലീസ് മുൻ വൈരാഗ്യം തീര്‍ത്തു, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കമ്മീഷണർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും നീതി ലഭിച്ചില്ല; പീച്ചി സ്റ്റേഷനിലെ മർദനത്തില്‍ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തല്‍

തന്നെയും മകൻ പോൾ ജോസഫിനെയും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപമാനിച്ചതിൽ തെളിവ് തേടിയാണ് നിയമ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയതെന്ന് ഔസേപ്പ്.

Hotel owner KP Ousep Peechi Police station Food And Fun Resto Case Police manhandling Peechi
Hotel owner KP Ousep (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 1:00 PM IST

തൃശൂർ: പീച്ചി സ്റ്റേഷനിൽ എസ്‌എച്ച്‌ഒയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൃശൂർ പട്ടിക്കാട് ലാലീസ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉടമയായ ഔസേപ്പിൻ്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൺ എന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ മാനേജർ റോണിയെയും മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനെയുമാണ് പൊലീസ് മര്‍ദിച്ചത്. റെസ്റ്റോറന്‍റില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് പീച്ചി എസ്ഐ ആയിരുന്ന പിഎം രതീഷ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് മാനേജർ റോണിയെയും മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു.

എസ്‌എച്ച്ഒയുടെ റൂമിൽ വച്ച് റോണിയുടെ കരണത്തടിക്കുകയും ഒപ്പമുള്ള ജീവനക്കാരനെ മറ്റൊരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മർദിക്കുന്നതിന്‍റെയും ദൃശ്യമാണ് പുറത്തുവന്നത്. റെസ്റ്റോറന്‍റ് ഉടമയായ കെപി ഔസേപ്പ് ഒന്നര വർഷത്തോളം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൈവശമാക്കിയത്. 2023 മെയ് 24നാണ് സംഭവം നടന്നത്.

Police brutality at Peechi station Hotel owner makes serious revelation (ETV Bharat)

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയും മകൻ പോൾ ജോസഫിനെയും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപമാനിച്ചതിൽ തെളിവ് തേടിയാണ് നിയമ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയതെന്ന് ഔസേപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിവരാവകാശ പ്രകാരം ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകി. എന്നാൽ വിവിധ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പൊലീസ് അപേക്ഷ തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് നിയമപോരാട്ടം നീണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഔസേപ്പ്.

പൊലീസ് തീര്‍ത്തത് വൈരാഗ്യം

സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മുൻ വൈരാഗ്യമാണെന്നാണ് ഔസേപ്പ് പറയുന്നത്. പീച്ചി സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സഹോദരിയെ തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ മോഷ്‌ടിച്ചതിന് പിടികൂടിയിരുന്നു. അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ തങ്ങളോട് പക തീർത്തതാണെന്നും ഔസേപ്പ് ആരോപിച്ചു. ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വധശ്രമവും പോക്സോ അടക്കം ചേർത്ത് എഫ്ഐആറിട്ട് അകത്താക്കുമെന്നായിരുന്നു എസ്ഐ പിഎം രതീഷിൻ്റെ ഭീഷണി.

പരാതിക്കാരനായ ദിനേശുമായി ചർച്ച ​ചെയ്‌ത് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനും എസ്ഐ നിർദേശിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം പരാതിക്കാർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്നും ഔസേപ്പ് പറഞ്ഞു. പണം കൈമാറുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു. പണം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ, തിരിച്ച് സ്റ്റേഷനി​ൽ എത്തി പരാതിക്കാരൻ തൻ്റെ പരാതി പിൻവലിക്കുയും ചെയ്‌തു.

പിറ്റേന്ന്‌, ഒല്ലൂർ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകി. പിന്നാലെ, സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്താമെന്നും കമ്മീഷണറെ നേരിൽ കാണാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് കമ്മീഷണറായിരുന്ന അങ്കിത് അശോകിനെ നേരിൽ കണ്ടു. വിഷയത്തിൽ കമ്മീഷണർ അപ്പോൾ തന്നെ പരാതി എഴുതി വാങ്ങി.

ഇതേ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും അയച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നടപടികൾ എങ്ങുമെത്തിയില്ലെന്നും ഹോട്ടൽ ഉടമ പറയുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർക്ക് അപ്പീൽ നൽകി സ്റ്റേഷനിലെ മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതെന്നും ഔസേപ്പ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മർദകനായ എസ്‌ഐ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ആയി കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നും തനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ഔസേപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

