ETV Bharat / state

ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്നുചേരും, ഉത്രാട നാളിൽ ആർക്കെല്ലാം സുദിനം; അറിയാം നിങ്ങളുടെ രാശി ഫലം - HOROSCOPE PREDICTION TODAY

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി

HOROSCOPE ASTROLOGY രാശിഫലം TODAY HOROSCOPE
Representational Image (Getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 8:08 AM IST

2 Min Read

ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഉത്രാട ദിനം ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 4) വ്യാഴായ്‌ചയാണ്. ഓണം പോലെ തന്നെ മലയാളികൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം. ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം.

തീയതി: 04-09-2025 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം

അമൃതകാലം: 09:18 മുതല്‍ 10:51 വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:14 മുതല്‍ 11:20

രാഹുകാലം: 01:55 pm മുതൽ 03:27 വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:34 PM

ചിങ്ങം: ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്നുചേരും ഇന്ന് ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക്. അപ്രതീക്ഷിത സന്തോഷം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അലുകൂല സാഹചര്യം.

കന്നി: ഇന്ന് അത്ര തൃപ്‌തികരമല്ലാത്ത ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പറ്റിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വേവലാതികള്‍ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം ഉണ്ടാകും, പ്രത്യേകിച്ചും ഉദരസംബന്ധവും കരള്‍സംബന്ധവുമായവ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വർധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളിൽ ആവലാതിപ്പെടും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടയാളേയോ അടുത്ത സുഹൃത്തിനേയോ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘര്‍ഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്.

തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അത്ര നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത്, ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യ ദിവസമാണ്. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ചെവികൊള്ളുക. ആരോ​ഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും.

ധനു: ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹിതകരമാകുമെന്ന് കരുതരുത്. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനവും സഹായങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് അൽപം ക്ഷീണം തോന്നിപ്പിക്കും. അചഞ്ചലമായ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം ഉറച്ച നിലപാടോ തീരുമാനമോ എടുക്കാന്‍ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ ഇന്ന് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കു‌ക.

മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ പുതിയ അതിഥി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കൾ വാങ്ങും.

കുംഭം: സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില ബൂദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം.ശത്രുക്കളെ സൂക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യവും പണവും മനസമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുക.

മീനം: മീനരാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. ഉല്ലാസയാത്ര പോകാന്‍ ഇടയുണ്ട്. വീട്ടില്‍നിന്നും, മക്കളില്‍ നിന്നും, വിദേശത്തുനിന്നും നല്ല വാര്‍ത്ത വന്നെത്താം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും.

മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെക്കാൾ മികവ് കാണിക്കും. സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ അനതരീക്ഷമായിരിക്കും.

ഇടവം: ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ​ഗുണദോഷസമ്മിശ്ര ദിവസമാണ്. ജോലിയിലായാലും, വ്യവസായത്തിലായാലും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ചടുലമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിവയ്‌ക്കുന്ന ഏത് പദ്ധതികളും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയായിരിക്കും.

മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ മം​ഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ ജോലി കിട്ടാൻ ഏറെ സാധ്യതയും ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹവും, അംഗീകാരവും ലഭിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനിടവരും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഉത്രാട ദിനം ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 4) വ്യാഴായ്‌ചയാണ്. ഓണം പോലെ തന്നെ മലയാളികൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം. ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം.

തീയതി: 04-09-2025 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം

അമൃതകാലം: 09:18 മുതല്‍ 10:51 വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:14 മുതല്‍ 11:20

രാഹുകാലം: 01:55 pm മുതൽ 03:27 വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:34 PM

ചിങ്ങം: ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്നുചേരും ഇന്ന് ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക്. അപ്രതീക്ഷിത സന്തോഷം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അലുകൂല സാഹചര്യം.

കന്നി: ഇന്ന് അത്ര തൃപ്‌തികരമല്ലാത്ത ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പറ്റിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വേവലാതികള്‍ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം ഉണ്ടാകും, പ്രത്യേകിച്ചും ഉദരസംബന്ധവും കരള്‍സംബന്ധവുമായവ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വർധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളിൽ ആവലാതിപ്പെടും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടയാളേയോ അടുത്ത സുഹൃത്തിനേയോ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘര്‍ഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്.

തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അത്ര നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത്, ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യ ദിവസമാണ്. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ചെവികൊള്ളുക. ആരോ​ഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും.

ധനു: ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹിതകരമാകുമെന്ന് കരുതരുത്. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനവും സഹായങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് അൽപം ക്ഷീണം തോന്നിപ്പിക്കും. അചഞ്ചലമായ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം ഉറച്ച നിലപാടോ തീരുമാനമോ എടുക്കാന്‍ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ ഇന്ന് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കു‌ക.

മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ പുതിയ അതിഥി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കൾ വാങ്ങും.

കുംഭം: സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില ബൂദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം.ശത്രുക്കളെ സൂക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യവും പണവും മനസമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുക.

മീനം: മീനരാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. ഉല്ലാസയാത്ര പോകാന്‍ ഇടയുണ്ട്. വീട്ടില്‍നിന്നും, മക്കളില്‍ നിന്നും, വിദേശത്തുനിന്നും നല്ല വാര്‍ത്ത വന്നെത്താം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും.

മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെക്കാൾ മികവ് കാണിക്കും. സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ അനതരീക്ഷമായിരിക്കും.

ഇടവം: ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ​ഗുണദോഷസമ്മിശ്ര ദിവസമാണ്. ജോലിയിലായാലും, വ്യവസായത്തിലായാലും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ചടുലമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിവയ്‌ക്കുന്ന ഏത് പദ്ധതികളും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയായിരിക്കും.

മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ മം​ഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ ജോലി കിട്ടാൻ ഏറെ സാധ്യതയും ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹവും, അംഗീകാരവും ലഭിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനിടവരും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPEASTROLOGYരാശിഫലംTODAY HOROSCOPEHOROSCOPE PREDICTION TODAY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.