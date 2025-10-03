ഇന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി

ETV Bharat / state

തീയതി: 03-10-2025 വെള്ളി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: പൂരാടം

അമൃതകാലം: 01: 55 PM മുതല്‍ 03:28 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:50 AM മുതല്‍ 12:38 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:23 PM മുതല്‍ 01:55 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:32 PM

ചിങ്ങം: ഇന്നൊരു ഭാഗ്യ ദിനമാണ്. ആരോഗ്യവും മികച്ചതായിരിക്കും.നിങ്ങള്‍ക്ക് താത്‌പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ അവസരമൊരുങ്ങും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത പഠന വിഷയത്തില്‍ മികവ് കാണിക്കാന്‍ കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകും. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

കന്നി: നിങ്ങള്‍ക്ക് അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കില്ല ഇന്ന്. അലസതയും ആരോഗ്യക്കുറവും നിങ്ങളുടെ പ്രസരിപ്പ് കെടുത്തിക്കളയും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരും. പ്രിയപ്പെട്ടയാളുമായുള്ള കലഹത്തിനും ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പിണക്കത്തിനും സാധ്യത. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയേക്കാം. നിയമ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുക.

തുലാം: ഇന്ന് സമാധാനത്തിന്‍റെ ദിവസമാണ്. ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. ഇന്ന് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസന്നവും ഉല്ലാസഭരിതവുമായി അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്‍ സന്തോഷവും ഊഷ്‌മളതയും നിറയും. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താനാകും. ഏത് ദൗത്യവും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ഗുണകരമായ ദിവസമല്ല. കുടുംബത്തില്‍ കലഹത്തിന് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. ശാരീരിക ആരോഗ്യം മോശമാകാന്‍ സാധ്യത. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനത്തില്‍ മികവ് പുലര്‍ത്താനാകില്ല.

ധനു: ഇന്ന് കുടുംബത്തിനായി നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം സമയം ചെലഴിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അവസരമൊരുങ്ങും. ജീവിത പങ്കാളിക്കൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണം. വരുമാനത്തില്‍ കവിഞ്ഞ ചെലവുണ്ടാകാം. മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകുന്നത് ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്‍നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. പുത്രന്മാരുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ കലഹമുണ്ടാകാം. ഇന്ന് വിജയമുണ്ടാവാന്‍ കഠിനാധ്വാനം തന്നെ വേണ്ടിവരും. ഉത്‌കണ്‌ഠ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കരുതിയിരിക്കുക.

കുംഭം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. സർക്കാർ ജോലിയായാലും ബിസിനസായാലും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ തൊഴിലില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേല്‍പ്പിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവികമായ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്‌തി വര്‍ധിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നുചേരും. വിവാഹാലോചനകള്‍ക്ക് നല്ല ദിവസം. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രക്കും സാധ്യത.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ജോലി സ്ഥലത്ത് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ അധികരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്തും വീട്ടിലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഏറും. വൈകുന്നേരത്തോടെ നിങ്ങള്‍ ഏറെ സന്തോഷവാനാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്‌തി ഉയരും.

ഇടവം: ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇത്. മികച്ച ആരോഗ്യമായിരിക്കും ഇന്ന്. സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്‌കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. ബിസിനസില്‍ ലാഭം കൊയ്യാനാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെ ഫലം പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കും അപ്പുറമായിരിക്കും.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ബന്ധുക്കള്‍ക്കും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഇടയില്‍ നിന്നും ആദരവ് ലഭിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോകാന്‍ സാധ്യത. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഇന്ന് മികച്ച രീതിയിലായിരിക്കും. പുതുവസ്‌ത്രം വാങ്ങാന്‍ സാധ്യത.

കര്‍ക്കടകം: ബിസിനസില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്നും സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മികവില്‍ മേലധികാരിയും മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്സാഹം പകരും. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക.

