തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും വിട്ടു നിന്നോളൂ; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് വിശദമായി അറിയാം...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 7:56 AM IST

തീയതി: 01-10-2025 ബുധൻ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: ശുക്ല നവമി

നക്ഷത്രം: പൂരാടം

അമൃതകാലം: 1:44 PM മുതല്‍ 03:14 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:49 AM മുതല്‍ 12:37 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:14 PM മുതല്‍ 01:44 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:15 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദഹന വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ശാരീരികമായി ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെടും.

കന്നി: നിങ്ങൾ ഇന്ന് അലസരും ദുര്‍ബലരുമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾക്കുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഉള്ളതിനാൽ ധനം പരിപാലിക്കുക. തെറ്റായ മാനസികാവസ്ഥ ഒരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയേക്കാം. പ്രശസ്‌തി നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ചുമതല കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാത്തത് നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

തുലാം: ഇന്ന് തുടങ്ങിവയ്‌ക്കുന്നതെല്ലാം ഭംഗിയായി പര്യവസാനിക്കണമെന്നില്ല. പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ രാവിലെ തന്നെ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുക. കാരണം ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ മുൻ പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. വീട്ടില്‍ ശാന്തത പാലിച്ചുകൊണ്ട് തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും കലഹങ്ങളില്‍ നിന്നും അകന്ന് നില്‍ക്കുക. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഐക്യവും സാമാധാനവും തിരിച്ചുവരും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. പ്രൊഫഷണല്‍ രംഗത്ത് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും.ഭാരിച്ച അധ്വാനവും കുറഞ്ഞ വേതനവും നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം നശിപ്പിക്കും. എന്നാല്‍ വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ മെച്ചപ്പെടും. വീട്ടില്‍ ശാന്തത പാലിച്ചും സംസാരം നിയന്ത്രിച്ചും കലഹങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. വൈകുന്നേരത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലെ ഐക്യവും സമാധാനവും തിരിച്ചുകിട്ടും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരു സായാഹ്നയാത്രക്ക് സാധ്യത.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യപകുതിയില്‍ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കും. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ അല്‌പം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍, സമൂഹിക സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍, ക്ഷേത്ര സന്ദര്‍ശനം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം രണ്ടാം പകുതിയില്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാര്യയുടെ പിന്തുണയും സഹായവും ലഭിക്കും. എന്നാൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമായിരിക്കും. ഓഫിസിലും നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും. പലതരം ചിന്തകളില്‍ പെട്ടുഴലുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കല്‍ എളുപ്പമാവില്ല.

മകരം: രാവിലെ നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്‌നങ്ങളൊഴിച്ചാല്‍ ഇന്ന് വിഷമിക്കാന്‍ കാര്യമായ കാരണം ഒന്നുമില്ല . ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലര്‍ത്തണം. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സാക്ഷിയായി വിസ്‌തരിക്കപ്പെടാന്‍ ഇടയുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍. അപകട സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കുക. ഉച്ചക്കുശേഷം സ്ഥിതിഗതികള്‍ അനുകൂലമാകും. രാവിലത്തെ മോശമായിരുന്ന ആരോഗ്യനില ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സൗഹാര്‍ദ്ദ പൂര്‍ണമായിരിക്കും. ദാനധര്‍മ്മങ്ങളും സമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇന്നത്തെ സായാഹ്നത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉന്മേഷം പകരും.

കുംഭം: കുംഭരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് തികച്ചും നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ മോശമാകും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ശാന്തിയും ഐക്യവും നഷ്‌ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ തന്നെ ഇടപെട്ട് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കണം. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. അമിതച്ചെലവിന് സാധ്യത കാണുന്നു. നിയമപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കുക.

മീനം : നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ഇത് നിങ്ങളെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കും. മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്‌ടരായി കാണപ്പെടും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ലാഭവും വരുമാനവും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മേടം: നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓഫിസിലെ ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരും. മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൃദുവായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതല്‍ വികാരഭരിതനും അസ്വസ്ഥനുമായി കാണപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കലുഷിതമായ മാനസികാവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് ഭംഗം വരുത്താൻ ഇടയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കോപവും സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കുക. ജോലി സ്ഥലത്ത് തടസങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ജോലികളിൽ മുഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷോപ്പിങോ, ഭക്ഷണമോ, സാഹസികപ്രവർത്തനമോ, വിനോദമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമായിരിക്കും അത്. എന്തായാലും, ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ നിങ്ങൾ അതീവ സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെടുന്നു.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയും സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷവും നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ മോശം പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാവുകയും ചെയ്യും. അമ്മയിൽ നിന്ന് സന്തോഷകരമായ വാർത്ത കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ ഇത് കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കും.മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടും.

