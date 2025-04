ETV Bharat / state

കമിതാക്കള്‍ക്കിന്ന് നല്ല ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം - HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

Published : April 15, 2025 at 7:40 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 15-04-2025 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദ്വിതീയ

നക്ഷത്രം: വിശാഖം

അമൃതകാലം: 12:24 PM മുതല്‍ 01:57 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 8:37 AM മുതല്‍ 9:25 AM വരെ & 11:49 AM മുതല്‍ 12:37 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:29 PM മുതല്‍ 05:02 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധ്യത.