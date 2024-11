ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാർ സ്വപ്‌ന പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും!; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 25-11-2024 തിങ്കൾ

വർ‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: വൃശ്ചികം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദശമി

നക്ഷത്രം: ഉത്രം

അമൃതകാലം: 01:38 PM മുതൽ‍ 03:05 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 12:48 pm മുതൽ to 01:36 pm വരെ & 03:12 pm മുതൽ 04 pm വരെ

രാഹുകാലം: 07:50 am മുതൽ to 09:17 am വരെ

സൂര്യോദയം: 06:24 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:58 PM

രാശി ഫലം

ചിങ്ങം: ഇന്ന് എല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഇത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇന്ന് ലഭ്യമായ ശ്രോതസ്സുകളെയെല്ലാം കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം, അധികം ഉൽപാദനക്ഷമതയിൽലാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത്.