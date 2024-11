ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ചില തടസങ്ങൾ നേരിടാം; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 05-11-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: ശുക്ല ചതുര്‍ഥി

നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട

അമൃതകാലം: 12:07 PM മുതല്‍ 01:35 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 8:40 AM മുതല്‍ 9:28 AM വരെ & 11:52 AM മുതല്‍ 12:40 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:03 PM മുതല്‍ 16:3 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:16 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:59 PM

ചിങ്ങം: നിങ്ങളിന്ന് എന്ത് ചെയ്‌താലും അത് നന്നായി ചെയ്യുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്‌ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. വിമർശകരിൽ നിന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.