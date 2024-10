ETV Bharat / state

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബർ 08 ചൊവ്വ 2024)

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 08-10-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: ശുക്ല പഞ്ചമി

നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട

അമൃതകാലം: 12:11 PM മുതല്‍ 01:41 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 8:36 AM മുതല്‍ 9:24 AM വരെ & 11:48 AM മുതല്‍ 12:36 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:10 PM മുതല്‍ 04:40 PM

സൂര്യോദയം: 06:12 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:10 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അൽപം കരുതലോടെയായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഇന്ന് ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ മനസിലെ പ്രതികൂലചിന്തയാകാം ഇതിന് കാരണം‍. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗത്തില്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കണം. കടലാസ് ജോലികളില്‍ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും വെള്ളവുമായി ഇടപെടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ പങ്കാളിത്ത പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മത്സരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാൻ അനുവദിക്കരുത്.