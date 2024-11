ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാർ ജോലിസ്ഥലത്ത് തിളങ്ങും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 30-11-2024 ശനി

വർ‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: വൃശ്ചികം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ചതുര്‍ദശി

നക്ഷത്രം: വിശാഖം

അമൃതകാലം: 06:26 AM മുതൽ to 07:53 AM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 8:02 AM മുതൽ 8:50 AM

രാഹുകാലം: 09:19 AM മുതൽ 10:46 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:26 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:59 PM