നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ജൂൺ 18 ചൊവ്വ 2024) - HOROSCOPE PREDICTION TODAY

തീയതി: 18-06-2024 ചൊവ്വ

വർഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: ചോതി

അമൃതകാലം: 12:25 PM മുതൽ 02:01 PM വരെ

വർജ്യം: 06:15 PM മുതൽ 07:50 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:27 AM മുതൽ 09:15 AM വരെ & 11:39 AM മുതൽ 12:27 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:36 PM മുതൽ 05:12 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:03 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:47 PM

ചിങ്ങം: ബന്ധങ്ങള്‍, സഖ്യങ്ങള്‍, കൂട്ടുകെട്ടുകള്‍, ഇവയെല്ലാമാണ് ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ പ്രധാനം. ഇവയെല്ലാം കൂടുതല്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കാന്‍ നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തില്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉദാരമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജീവിതം എത്രമാത്രം സുന്ദരമാണെന്ന് ഈ മനുഷികബന്ധങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോള്‍ അത്തരം ബന്ധങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ തകര്‍ന്നുപോയാലോ? സാമൂഹ്യജീവികളായ നമുക്ക് അതില്ലാതെ നിലനില്‍ക്കാനാവില്ല. ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന് നിറവും മണവും നല്‍കുന്നത്.

കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് സുദൃഢമാകും. അവരില്‍നിന്ന് എല്ലാതരത്തിലുള്ള സഹകരണവും ലഭിക്കും. ഇന്ന് നടത്തുന്ന യാത്ര നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കും. തൊഴില്‍രംഗത്തും ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങൾക്ക് സമയം നല്ലതാണ്.

കന്നി: 'മധുരം മധുരതരം ' എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ആളുകളോട് മധുരോദാരമായി പെരുമാറുന്നതില്‍ അത്ഭുതമില്ല. മധുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അജണ്ടയില്‍ പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്.

സുഖകരമായ ബന്ധങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നതോടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്‌ത് തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നു. ഇത് ശാന്തമായ മനസും ഉത്തമമായ ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് അകന്നുനില്‍ക്കുകയും ആസ്വാദ്യമായ ഉല്ലാസ വേളകളില്‍ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം മധുരപലഹാരങ്ങളില്‍ തന്നെ പ്രിയം കാണിക്കുകയും കലോറികളുടെ കണക്ക് നോക്കാതെ ഐസ്‌ക്രീം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുക. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളില്‍ തൽപ്പരരായവര്‍ക്കും ഇത് നല്ല സമയമല്ല.

തുലാം: പണത്തിന്‍റേയും സാമ്പത്തിക ഇടപടിന്‍റേയും കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്‌മതയും സത്യസന്ധതയും പുലര്‍ത്തുന്നയാളാണ്. ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് ധനസഹായം ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കില്‍ ഇതിനേക്കാള്‍ നല്ലൊരു സമയമില്ല. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്‌ടിപരമായ കഴിവുകള്‍ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തില്‍ ആളുകളില്‍ മതിപ്പുളവാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും.

ഇതിന് പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളുടെ മികച്ച ആരോഗ്യനിലയും പിരിമുറുക്കമില്ലാത്ത മാനസികനിലയുമാണ്. വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ണ്ണങ്ങളായ തീരുമാനങ്ങളില്‍ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും എത്തിച്ചേരാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുന്നു. അതിന്‍റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ ഗംഭീരമായ സല്‍ക്കാരത്തോടെ ആഘോഷിക്കുക.

വൃശ്ചികം: സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിച്ച് വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക. വ്യാകുലതയും, ഉദാസീനതയും ആയാസവും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിന് ശാന്തത കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. വാഹനമോടിക്കുന്നതില്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് മാറ്റിവെയ്ക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇന്ന് ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തണം, അല്ലെങ്കില്‍ അവ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിസ്സാര പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിങ്ങൾ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ നടത്തും.

ധനു: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം പരമാവധി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് പോകാം. നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാചകരീതി നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും.

മകരം: നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം ഇന്ന് സാധാരണപോലെ മികച്ചതായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അൽപം മോശമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അപകടകരമായേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക. എന്നാൽ ഈ ദിവസം ചില ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ലാഭങ്ങൾ നേടിത്തരും.

കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിലായിരിക്കില്ല. ഇത് നിങ്ങളെ അൽപം പ്രകോപിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന് നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ മുഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരെ തൃപ്‌തരാക്കണമെന്നില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അസുഖം നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കും.

മീനം: ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും ഭാഗ്യത്തിന്‍റെയും കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിതമായ ദിവസമായിരിക്കും. ഇന്ന് അമിതമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോലി ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അതിന് തയ്യാറായിരിക്കില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വെല്ലുവിളികളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പ്രതിഫലം വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും.

മേടം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബാന്തരീക്ഷം. ദാമ്പത്യബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ആണ് ഇന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക വിജയമുണ്ടാകും. രസകരമായ യാത്രകള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ വികാരാധിക്യം കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ കോപത്തിന് കാരണമാകാം. ജോലിയില്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ലഭിക്കും. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘര്‍ഷങ്ങളിൽ നിന്നും കഴിയുന്നത്ര അകന്ന് നില്‍ക്കുക. യാത്രയ്ക്ക് നല്ലസമയമാണിന്ന്. ഒരു കാറ് വാങ്ങുവാനും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.

ഇടവം: നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും സമ്പൂർണ്ണത അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ‘സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ വിജയങ്ങളും, ഉല്ലാസകരമായ വേളകളും നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ അസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയും, ഏറ്റെടുത്ത ജോലി അനായാസം പൂര്‍ത്തിയാകുകയും ചെയ്യും.

തന്മൂലം അതിന്‍റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ താല്‍പര്യപ്പെടും. മാതൃഭവനത്തില്‍നിന്ന് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിലകൂടിയ ഒരു രത്നമോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് പൈതൃകസ്വത്തുക്കളോ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രോഗികള്‍ക്ക് അരോഗ്യത്തില്‍ പെട്ടെന്ന് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വളരെ മുന്‍പ് സ്‌തംഭിച്ച് പോയ ജോലികള്‍ മന്ത്രിക ശക്തികൊണ്ടെന്നപോലെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കപ്പെടും.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപമാനമോ ലജ്ജയോ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കാം.

പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിരാശയെ വർധിപ്പിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: എന്തോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിലുള്ള അസംതൃപ്തി ആകാം അത്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതല്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്.

ഇതാണ് നിങ്ങളെ നിരാശനും അസ്വസ്ഥനും ആക്കുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തിനോക്കുക. ശാന്തത പാലിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വീട്ടില്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങള്‍ കലഹമുണ്ടാക്കും. ചില്ലറ അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.