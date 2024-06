നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ജൂൺ 04 ചൊവ്വ 2024) - Horoscope Prediction Today

തീയതി: 04-06-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: ഇടവം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ത്രയോദശി

നക്ഷത്രം: ഭരണി

അമൃതകാലം: 12:22 PM മുതല്‍ 01:57 PM വരെ

വര്‍ജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:25 AM മുതല്‍ 09:13 AM വരെ & 11:37 AM മുതല്‍ 12:25 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:33 PM മുതല്‍ 05:08 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:01 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:44 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അതില്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സമീപനം വസ്‌തുനിഷ്‌ഠമായിരിക്കും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. ഒരു തീര്‍ത്ഥാടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളില്‍നിന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത ബാധിക്കാം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സുകാര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇന്ന് ചില തടസ്സങ്ങള്‍ നേരിടാം.

കന്നി: ഇന്ന് ഒന്നിനും തന്നെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്താനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിപ്ലവകരമായ ആശയം ഉണ്ടാകും. അത് വളരെ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയത് ആകാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്വപ്‌നം പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നതുപോലെ അത്ര ലളിതമല്ല. കാത്തിരിക്കുക, അനന്തരഫലങ്ങളും അപ്രകാരമല്ല. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന്‌ അനുകൂലമായ ഒരു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയം സമാഗതമാകുന്നതായിരിക്കും.

തുലാം: ഇന്ന് എല്ലാ ലൗകികാനുഭൂതികളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. പലതരക്കാരുമായുള്ള ഇടപഴകല്‍ ഉല്ലാസം ആഘോഷം എന്നിവയൊക്കെ ഗണേശൻ ഇന്ന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ പശ്ചാത്തലങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ആളുകളും നിങ്ങളുടെ തന്നെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ്‌മ വളരെ ഉന്മേഷകരവും ആഹ്ളാദകരവുമായിരിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും ഇന്ന് സമയം കണ്ടെത്തും. മറ്റുള്ളവരെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കാനായിരിക്കാം നിങ്ങള്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം ചില പ്രണയാനുഭൂതികളുമായി കാത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. അതിനുപറ്റിയവിധം വിരുന്നിനും ഉല്ലാസത്തിനുമൊക്കെയുള്ള സമയവുമാണിത്. ആരോഗ്യവും പ്രസരിപ്പും കൊണ്ട് നിങ്ങളും അത്തരം വേളകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യന്‍തന്നെ.

വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാരായ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തതയും ശാരീരികമായി ക്ഷമതയും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജം പരിലസിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികൾക്ക് ഇന്ന് തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ മുഴുമിക്കാതെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ചില ജോലികളില്ലേ?. ഈ കാലയളവിൽ അവയെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അസുഖമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അവരുടെ വേദനയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കണ്ടേക്കാം.

ധനു: ഗ്രഹനിലയുടെ സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂര്‍ണമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. തത്ഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അസ്വാസ്ഥ്യമോ മാനസികപ്രശ്‌നമോ ഉള്ളതായി തോന്നാം. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനം ഇന്ന് കാഴ്‌ചവക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സമ്മർദ്ദം കാരണം അസിഡിറ്റിയും അനുബന്ധപ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ടാകാം.

മകരം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കില്ല. അസ്ഥിരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ഊർജവും അഭിനിവേശവും ഇല്ലെന്ന് തോന്നാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ‌ പറ്റിക്കൂടിയേക്കാം, അത് ഒരു സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നെഞ്ചുവേദന നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് നന്നായി ഉറങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് അപമാനകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

കുംഭം: മാനസിക സംഘര്‍ഷത്തിന് ഇന്ന് താല്‍ക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നാനിടയുണ്ട്. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായി ചെലവഴിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത ഉണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കും. ഹ്രസ്വയാത്രയ്ക്കും‌ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്.

മീനം: നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയില്ലാത്തതും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തതുമായ അവസ്ഥ തീരുമാനമെടുക്കൽ രീതികളിൽ ഇന്ന് പ്രതിഫലിക്കും. ഇത്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പ വഴി കാട്ടിത്തരും. നിങ്ങൾ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളുമായി മുന്നോട്ട്‌ പോകുക. തർക്കങ്ങളും വലിയ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണവും വേണ്ടന്നുവക്കുക.

മേടം: ശുഭചിന്തകളുടെ ഊര്‍ജം പ്രവഹിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിയില്‍ നിങ്ങള്‍ തികഞ്ഞ ഉല്‍സാഹം കാണിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷപൂര്‍വം സമയം ചെലവഴിക്കും. പൊതുസല്‍ക്കാരങ്ങളിലും കൂടിച്ചേരലുകളിലും പങ്കുകൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. ഈ അവസരങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തികച്ചും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക. അമ്മയുടെ പക്കല്‍നിന്നും ചില നല്ല വാ‍ർത്തകള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ച് നിയന്ത്രണത്തോടെയിരിക്കണമെന്ന് ഗണേശന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു. ഇന്ന് മുഴുവന്‍ പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ അവയെല്ലാം പൂ‍ർണമായും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണും കാതും തുറന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധവേണം. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന അസുഖം ഒരു പൂർണപരിശോധനയ്ക്ക്‌ വിധേയമാക്കണം. കോണ്‍ടാക്റ്റ് ലെന്‍സുകള്‍ പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കണ്ണുഡോക്‌ടറെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത മുതിര്‍ന്നവരെ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണ്‍ മനസ്സിലാക്കാത്ത അവര്‍ക്ക് ഇനിയും അതിന് കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക. ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത സംരംഭങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുക. ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാം.

മിഥുനം: നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പൂർണത ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഈ തത്വശാസ്ത്രം പ്രയോഗികമായിരിക്കും. ശരിയായ രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നല്ല രീതിയില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നകാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

കര്‍ക്കടകം: നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് സമയം അനുകൂലമാണ്. ഇന്നലെവരെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും തുടരും. അപൂർവ്വസമ്മാനങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുക. ജോലി സ്ഥലത്തും വീട്ടിലും മിഴിവേറിയ സമയങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സൗഹൃദനിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നവ്യാനുഭവങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.