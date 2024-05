നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (മെയ് 21 ചൊവ്വ 2024) - Horoscope Prediction Today

തീയതി: 21-05-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: ഇടവം

തിഥി: ശുക്ല ത്രയോദശി

നക്ഷത്രം: ചിത്തിര

അമൃതകാലം: 12:20 PM മുതല്‍ 01:55 PM വരെ

വര്‍ജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 8:25 AM മുതല്‍ 9:13 AM വരെ & 11:37 AM മുതല്‍ 12:25 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:30 PM മുതല്‍ 05:05 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:01 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:40 PM

ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ പഴയ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധം പുതുക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ അതിഥികൾക്കായി നല്ല ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയേക്കും.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യവസായവും സന്തോഷവും വളരെ സംതുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾ അലസമായി ചിലവഴിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പണം വളരെ വിവേകപൂർവം ചെലവഴിക്കുകയും അതിനെകുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം.

തുലാം: നാടകീയമായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ഷോ ഏറ്റെടുക്കും. നിങ്ങളിൽ നിന്നും ജോലിയോടുള്ള ഒരു സമർപ്പണമോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോടുള്ള സമർപ്പണമോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ആശയം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പണം ലാഭിക്കാം. വ്യവസായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജോലികളിലും നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത്, ഒരു പക്ഷേ, ഇതായിരിക്കും.

വൃശ്ചികം: ബന്ധങ്ങളാണ്‌ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ളവരെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്‌. ഇന്ന് ആരെയെങ്കിലും വളരെ അസ്വാഭാവികമായി, എന്നാൽ നന്നായി, പരിഗണിക്കൂ. തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ അവരെ ഒരുതരത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

ധനു: നിങ്ങൾക്ക് അല്ലലില്ലാത്ത കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. നിങ്ങളത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നഗരപ്രാന്തത്തിലേക്ക് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതനെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ മറ്റുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലെ പോലെ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൻ അസൂയപ്പെടുകയില്ല. അവർ ഹൃദയംഗമമായി നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ചിന്ത കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇത് അതിന് പറ്റിയ സമയമായിരിക്കില്ല.

കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ പ്രശ്‌നം കൂടുതൽ വഷളാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ കഠിനമാക്കും. ഇതുകൂടാതെ ചില കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. എരിതീയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുന്നതുപോലെ അസൂയാലുക്കളായ ചില അയൽക്കാർ നിലവിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ വഷളാക്കിയേക്കാം.

മീനം: ഏത് കാര്യത്തിലായലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അപവാദം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകോപനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി നിങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കുകയും, ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്യുക.

മേടം: ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ ആയിരിക്കും. വളരെ നല്ല കാരണങ്ങളാൽ, ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത എല്ല കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

മിഥുനം: നിങ്ങളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താത്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം ചെലവഴിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആവശ്യങ്ങളുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും വളരെ ഔദാര്യത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ മനസ് നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വാഭിമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോശം ദിവസം മാത്രമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര മാനസികാവസ്ഥയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ത് തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ എന്ത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്‌തതെന്നോ എന്നോ നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വഴക്കിടാനും നിങ്ങൾ‌ക്ക് പണം നഷ്‌ടപ്പെടാനും‌ കൂടി സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നാളെ മികച്ച ദിവസമായതിനാല്‍ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എല്ലാം താല്‍കാലികമാണെന്നോണം സ്വീകരിക്കുക.