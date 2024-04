നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 09 ചൊവ്വ 2024) - Horoscope Predictions Today

തീയതി: 09-04-2024 ചൊവ്വ

വർഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ

നക്ഷത്രം: രേവതി

അമൃതകാലം: 12:25 PM മുതൽ 01:58 PM വരെ

വർജ്യം: 06:15 PM മുതൽ 07:50 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:40 AM മുതൽ 09:28 AM വരെ & 11:52 AM മുതൽ 12:40 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:30 PM മുതൽ 05:02 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:16 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം : മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്നദ്ധനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ദിവസത്തിന്‍റെ പകുതിയോടെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. വിജയം നേടണമെങ്കില്‍ നിങ്ങൾ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും.

കന്നി : നിങ്ങളുടെ ധൈര്യമുള്ള സ്വഭാവം ഇന്ന് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. വലിയ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ വ്യക്തിത്വം നന്നായി മെച്ചപ്പെടും.

തുലാം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ ആകർഷിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ പഴയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്‌ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയും വികാരപരമായി കൂടുതൽ അവരോട്‌ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ള കഴിവും വൈധഗ്ധ്യവും പലരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും, പ്രോത്സാഹനം പിടിച്ച്‌ പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്‍റെ കീർത്തി പരക്കും.

ധനു : ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക്‌ തയ്യാറെടുക്കും. പണം നിങ്ങളെ ഈ ലോകം ചുറ്റിക്കും. പ്രധാന്യം നൽകേണ്ടത്‌ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്‍റെ കീർത്തി എങ്ങും പരക്കും.

മകരം : നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനാപട്ടികയിൽ ജോലിക്ക്‌ കുടുംബത്തേക്കാൾ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിളോടുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന പരാതി കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് പങ്കാളിയെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോകും. ബോസിന്‍റെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുകയും എതിരാളികളുടെ മുന്നിൽ തിളങ്ങുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ ശക്തി പരീക്ഷിച്ച്‌ അറിയേണ്ടതാണ്.

കുംഭം : ഇന്ന് സുഹ്യത്തുക്കളുടെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കുകയും അവരുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വാക്‌ചാതുരി നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കും. എതിരാളികൾ പോലും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പ്രശംസിക്കും. ഈ കഴിവ്‌ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും പങ്കാളിയെ വളരെയധികം പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

മീനം : ജോലിയിൽ ഒരുപാട് സമ്മർദങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പക്ഷേ സാമർഥ്യ ബോധവും ഊർജസ്വലതയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്‌ടുകൾ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനും അതിലൂടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടാനും ഭാഗ്യമുണ്ട്.

മേടം : ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അത്യാഗ്രഹിയാകരുതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശം. ചതിയിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏകാഗ്രത ഇന്ന് കുറവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തത്ഫലമായി, ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഇടവം : വ്യവസ്ഥാപിതവും, ആചാരപരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നൂതനമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ വെല്ലുവിളിച്ച്‌ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ ബോസിന്‍റെ ശകാരം കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക. വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളെ ശക്തിയാക്കിമാറ്റാനുള്ള ചുറ്റുപാട്‌ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.

മിഥുനം : ജോലിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മര്‍ദം നേരിട്ടേക്കാം. ദിനാവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ നിര്‍ബന്ധത്താല്‍ ജോലിയിലെ സമ്മര്‍ദം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും. ബിസിനസ്, വീട്, വിനോദം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം വേണ്ടവിധം സമയം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ നിങ്ങൾ വിദഗ്‌ധനാണ്. കുറച്ചു വൈകിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനയ്ക്ക് ഫലം കാണും.

കര്‍ക്കടകം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഗാർഹിക അഥവ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ദിവസവും ചെലവഴിക്കുകയും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനായി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.