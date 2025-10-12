ഈ നാല് രാശിക്കാർക്കിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങള് സുനിശ്ചിതം; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഫലം അറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.
October 12, 2025
തീയതി: 12-10-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി
നക്ഷത്രം: മകീര്യം
അമൃതകാലം: 03:09 AM മുതല് 04:39 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:436 AM മുതല് 05:24 AM വരെ
രാഹുകാലം: 04:39 AM മുതല് 06:08 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:12 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:08 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം ആയിരിക്കും. വളരെ കാലം മുൻപ് പദ്ധതിയിട്ട വിനോദ യാത്രകള് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അവസരങ്ങൾ കൈയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറിയേക്കാം. കരുതിയിരിക്കുക.
കന്നി: വളരെയധികം ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും. ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏത് പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും വിജയകരമായി സമാപിക്കും. തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ധനപരമായ ഉയര്ച്ചകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കച്ചവടക്കാർക്ക് വൻ നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന ദിവസം.
തുലാം: വളരെ കാലമായി പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കേസുകൾക്ക് ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാകും. അത് കോടതി മുഖാന്തരമോ സന്ധി ചർച്ചകളിലൂടെയോ പരിഹാരിക്കപ്പെടും. ജോലിഭാരം വളരെ കുറവായിരിക്കും. പ്രശ്ന സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞുമാറും.
വൃശ്ചികം: ശ്രദ്ധയോടെയും വിവേകത്തോടെയും കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. കടുത്ത നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റിവയ്ക്കണം. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ആശങ്കപ്പെടാതെ കാത്തിരിക്കുക. കോപം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം.
ധനു: ഇന്ന് ചില വിവാദങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ഉയർന്നേക്കാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവ ക്ഷമയോട് കൂടി കേൾക്കാനും ബോധപൂർവം തിരുത്താനും ശ്രമിച്ചാൽ പ്രശ്നം ശാന്തമായിക്കൊള്ളും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ സമീപിക്കുക.
മകരം: മാനസികമായും ശാരീരികമായും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ശത്രുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയോ അവരുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ സാധ്യത. ഇന്നത്തെ ദിവസം കരുതിയിരിക്കുക. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ദിവസമായിരിക്കും. ചില നല്ല വാർത്തകൾ സന്തോഷം തരും. സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിരവധി പേർ കൂടിച്ചേരും. മൊത്തത്തിൽ വളരെയേറെ ആവേശം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും.
മീനം: ഓഫിസിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നേടും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ചുവട് വെക്കാൻ കഴിയും.
മേടം: സൗന്ദര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാന് നിങ്ങള് താത്പര്യപ്പെടും. തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നത് തീര്ച്ചയായും നിങ്ങള്ക്കിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാധ്യതകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തുറന്ന മനസോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ഇടവം: കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്ത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. നവോന്മേഷവും വിശ്രമവും ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഒത്തുചേരലിൽ തൃപ്തരാകും. രുചികരമായ വിഭവങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിക്കാം. അത് വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും.
മിഥുനം: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടായ്മയും ആസ്വദിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആരോഗ്യം കൈവരിക്കും.
കര്ക്കിടകം: കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരാശ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തും. കുടുംബത്തിലെ കലഹം വർധിക്കും. ക്ഷമയോടെ നേരിടുക. അയൽവാസികളെ സൂക്ഷിക്കുക. ശത്രുക്കൾ വർധിക്കും.