ഈ രാശിക്കാർക്കിന്ന് സന്തോഷം, ശുഭവാർത്ത തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം അറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : October 7, 2025 at 7:30 AM IST
തീയതി: 07-10-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: പൂര്ണിമ പൂര്ണിമ
നക്ഷത്രം: രേവതി
അമൃതകാലം: 12:12 PM മുതല് 01:41 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:36 AM മുതല് 09:24 AM വരെയും 11:48 AM മുതല് 12:36 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 03:11 PM മുതല് 04:41 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:12 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:11 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങൾക്കിന്ന് മതപരവും മംഗളകരവുമായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കും. തീർഥാടന യാത്ര പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. വിദേശത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരാം. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കാരണം മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരായേക്കാം.
കന്നി: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിന് സാധ്യത ഉണ്ട്. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നല്ല ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഷോപ്പിങ് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു യാത്രനടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.
തുലാം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശാരീരികമായി നല്ല സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും. തൊഴിൽപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ വളരെ സഹായകരമാകും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് എല്ലാ ജോലികളിലും നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും നൽകും.
വൃശ്ചികം: മറ്റുള്ളവരുമായി വഴക്കുകൾ, തർക്കങ്ങൾ എന്നിവകളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയേക്കാം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. അത് അവരുടെ ഉത്സാഹം വർധിപ്പിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിലോ പന്തയമത്സരങ്ങളിലോ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ യാത്രയും ഒഴിവാക്കുക.
ധനു: ഇന്ന് മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ മൂലം നിങ്ങളുടെ മനസ് സമാധാനത്തിലായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും വഴക്കിടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. കുടുംബാന്തരീക്ഷം കലഹപൂർണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്തുവകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ധനപരമായി നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസംകൂടിയാണിന്ന്.
മകരം: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദിവസം ചെലവഴിക്കും. സന്തോഷകരമായ യാത്ര നടത്താൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഈ ദിവസം സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നേടും.
കുംഭം: വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിജയം നേടുന്നതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക.
മീനം: നിങ്ങളുടെ ചെലവിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതായും വരും. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളെയും ദേഷ്യത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുക. പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിൽപെട്ടുഴലുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വസ്തുതകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കിന്ന് വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും. കൺമുന്നിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ് വളരെ പ്രേമാതുരവും ചിന്തകൾ സരളവും ആയിരിക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. നിങ്ങളെയിന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്.
മിഥുനം: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുകൂല അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വിവാഹം കഴിയാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കാണുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണിത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുകയും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതുമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവപ്പെടും. കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
കര്ക്കടകം: എല്ലാ ജോലികളും ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികളുമായുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗഭാക്കാവുകയും, നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ അവർ വളരെയേറെ സന്തുഷ്ടരാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു. കുടുംബത്തിൽ വീടിന് മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും.