ഈ രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുടുംബ തർക്കം അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കും; അറിയാം, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്ക്ക് എങ്ങനെ?
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം
Published : September 28, 2025 at 7:07 AM IST
തീയതി: 28-09-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: ശുക്ല ഷഷ്ടി
നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട
അമൃതകാലം: 03:15 PM മുതല് 04:46 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:37 PM മുതല് 05:25 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:46 PM മുതല് 06:16 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:16 PM
ചിങ്ങം : ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസം. കുടുംബത്തിലെ തര്ക്കങ്ങള് കാരണം അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ലനിലയിലായിരിക്കും. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രതികൂലചിന്തകളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഗ്രസിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് രോഗം പിടിപെടാം. മാനസിക സംഘർഷം കാരണം നിങ്ങള്ക്ക് ഉറക്കമില്ലാല്ലയ്മ അനുഭവപ്പെടാം. ജല സ്രോതസുകളെ ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങള്ക്ക് ഭക്ഷണം സമയത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. തൊഴില്പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അലട്ടും. വസ്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.
കന്നി : ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലേ, ആരോഗ്യമുള്ള മനസുണ്ടാകൂ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസും ശരീരവും ആരോഗ്യപൂര്ണമായിരിക്കും. തന്മൂലം ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ജോലി നന്നായി ചെയ്യുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആഹ്ലാദകരമായി സമയം ചെലവിടുകയും ചെയ്യും. അവര് നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കും. ആത്മീയതയില് നിങ്ങള്ക്കുള്ള അറിവ് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
തുലാം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ് നിരന്തരം പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാല് ഒരുകാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാന് കഴിയാതെ വരും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികള് നിര്വഹിക്കാന് പറ്റിയ ദിവസമല്ല ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ കടുംപിടുത്തം നിങ്ങള്ക്കെന്നപോലെ മറ്റുള്ളവര്ക്കും അസൗകര്യമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങള് അല്പമെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് മനസിലാക്കി പ്രവര്ത്തിച്ചാല് പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കാം. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമായിരിക്കും. പക്ഷേ, നിങ്ങള് ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം.
വൃശ്ചികം : ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. മനസും ശരീരവും നല്ല നിലയിലായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടും. സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളില്നിന്നും സമ്മാനങ്ങള് ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതല് സന്തോഷം പകരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സമാഗമം ഫലവത്താകും. ചില നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നെത്തും. യാത്രകള് ആഹ്ലാദകരമാകും.
ധനു : നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണവും കോപവും പരിശോധിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മ നിങ്ങളെ ഇന്ന് വളരെയധികം കുഴപ്പത്തിലാക്കും. കൂടുതൽ ശ്രമിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുഴുവൻ വാദങ്ങളിലും വിശദീകരണങ്ങളിലും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി നല്ലതായിരിക്കില്ല.
മകരം : ഇന്ന് വളരെയധികം അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെപ്പോലെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമ്മാനം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
കുംഭം : നിങ്ങളുടെ മനസും ശരീരവും ഇന്ന് സമാധാനമായിരിക്കും. എല്ലാം ഉചിതമായ സ്ഥലങ്ങളില് വീഴുന്നതായി തോന്നാം. നിങ്ങൾ തൊഴിൽപരമായി മികച്ചരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നന്നായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം ഉളവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ചെറിയ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങള് ഒരു ശക്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടും.
മീനം : നിങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആരുമായും ഇന്ന് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് മടിയും മാനസിക വൈകല്യവും അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മനസ് ഇന്ന് നിഷേധാത്മകമായ, അനാവശ്യ ചിന്തകൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇന്ന് എതിരാളികളുമായും ശത്രുക്കളുമായും വാക്കേറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം അനിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മേടം : ഇന്ന് ഭൗതികമെന്നതിനെക്കാള് ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളാകും നിങ്ങളെ നേരിടുക. ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് ആത്മീയകാര്യങ്ങളില് വ്യാപൃതനായിരിക്കും. ആത്മീയമായ ഒരു വലിയ വളര്ച്ച നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷെ, നിങ്ങള് സംസാരത്തില് അതീവശ്രദ്ധപുലർത്തണം. തെറ്റായ ഒരു വാക്കോ ശരിയല്ലാത്ത സംസാരരീതിയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് കൊടുങ്കാറ്റുയര്ത്തിയേക്കാം. ഇന്ന് പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടത്ത് നിന്നും ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ധനാഗമമുണ്ടാകും.
ഇടവം : ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. തന്ത്രികള് മുറുക്കിയ വീണപോലെയായിരിക്കും നിങ്ങള്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കുമൊപ്പം ഏറെ സമയം നിങ്ങള് ചെലവഴിക്കും. സമൂഹവൃത്തങ്ങളില് നിങ്ങള് വിജയം കൈവരിക്കും. വിദൂരസ്ഥലങ്ങലില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് തേടിയെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം തൃപ്തികരം. അപ്രതീക്ഷിതമായി സമ്പത്ത് വന്ന് ചേരും.
മിഥുനം : നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു കുടുംബയോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള് വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിനു പറ്റിയതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബം മാത്രമാക്കണം? നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും, ബിസിനസ് പങ്കാളികളെയും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവരുടെ സാമീപ്യത്തില് സന്തോഷിക്കും.
കര്ക്കടകം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും സമീപമുള്ളതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, പരിക്കുകൾക്കായി സമയം കളയുന്നത് നിർത്തി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക.