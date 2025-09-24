ETV Bharat / state

'മധുരം മധുരതരം' ജീവിതം എത്രമാത്രം സുന്ദരമാണെന്ന് അറിയാം: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി

അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി.

HOROSCOPE ജ്യോതിഷഫലം ASTROLOGY നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്
Representative Image (ETV Bharat)
Published : September 24, 2025 at 7:34 AM IST

തീയതി: 24-09-2025 ബുധന്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: ശുക്ല ദ്വിതീയ

നക്ഷത്രം: ചിത്തിര

അമൃതകാലം: 13:47PM മുതല്‍ 15:17 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:49AM മുതല്‍ 12:37AM വരെയും 12:16AM മുതല്‍ 13:47PM വരെയും

രാഹുകാലം: 03:18PM മുതല്‍ 04:49PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:19 PM

ചിങ്ങം: ബന്ധങ്ങള്‍, കൂട്ടുകെട്ടുകള്‍ ഇവയെല്ലാമാണ് ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ പ്രധാനം. ജീവിതം എത്രമാത്രം സുന്ദരമാണെന്ന് ഈ മനുഷികബന്ധങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. സാമൂഹ്യജീവികളായ നമുക്ക് അതില്ലാതെ നിലനില്‍ക്കാനാവില്ല. ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന് നിറവും മണവും നല്‍കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് സുദൃഢമാകും. അവരില്‍ നിന്ന് എല്ലാതരത്തിലുള്ള സഹകരണവും ലഭിക്കും. ഇന്ന് നടത്തുന്ന യാത്ര നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായിച്ചേക്കും. തൊഴില്‍ രംഗത്തും ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങൾക്ക് സമയം നല്ലതാണ്.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസമാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാകും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലി കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്‌തു തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായി നിങ്ങള്‍ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും. ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ആസ്വാദ്യമായ ഉല്ലാസ വേളകളില്‍ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുക. വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളില്‍ താത്‌പര്യമുള്ളവർക്കും ഇത് നല്ല സമയമല്ല.

തുലാം: പണത്തിന്‍റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്‍റെയും കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്‌മതയും സത്യസന്ധതയും പുലര്‍ത്തുക. ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരില്‍ മതിപ്പുളവാക്കും. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളുടെ മികച്ച ആരോഗ്യനിലയും പിരിമുറുക്കമില്ലാത്ത മാനസിക നിലയുമാണ്. വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ണങ്ങളായ തീരുമാനങ്ങളില്‍ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും എത്തിച്ചേരാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുന്നു. അതിന്‍റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്നു.

വൃശ്ചികം: സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിച്ച് വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്തണം. വ്യാകുലതയും ഉദാസീനതയും ആയാസവും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിന് ശാന്തത കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് മാറ്റിവയ്ക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തണം. അല്ലെങ്കില്‍ അവ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്‌ക്കുക. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിസാര കാര്യത്തിന് തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടാകും. സുഖാനുഭൂതികള്‍ക്കായി നിങ്ങള്‍ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ചെലവുകള്‍ വർധിക്കാം.

ധനു: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം പരമാവധി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് പോകാന്‍ സാധ്യത. വരുമാനം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാചകരീതി നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും.

മകരം: നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം ഇന്ന് സാധാരണ പോലെ മികച്ചതായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അൽപം മോശമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അപകടകരമായേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ലാഭങ്ങൾ നേടിത്തരും.

കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അതിരുകടന്നതായിരിക്കില്ല. ഇത് നിങ്ങളെ അൽപം പ്രകോപിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഇതിന് നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ മുഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരെ തൃപ്‌തരാക്കണമെന്നില്ല.

മീനം: ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും ഭാഗ്യത്തിന്‍റെയും കാര്യത്തിൽ മിതമായ ദിവസം. ഇന്ന് അമിതമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോലി ഒഴിവാക്കണം. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബവുമായോ ഉള്ള എല്ലാ യാത്രകളും വിനോദങ്ങളും ഉല്ലാസങ്ങളും വിരുന്നുകളും പരമാവധി ആസ്വദിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

മേടം: ഇന്നത്തെ ദിവസം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബാന്തരീക്ഷം. ദാമ്പത്യബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലസമയം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വിജയമുണ്ടാകും. രസകരമായ യാത്രകള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയില്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ലഭിക്കും. വാദപ്രതിവാദങ്ങളില്‍ നിന്നും സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും കഴിയുന്നത്ര അകന്ന് നില്‍ക്കുക. യാത്രയ്ക്ക് നല്ലസമയം. വാഹനം വാങ്ങുവാനും നല്ല ദിവസമാണ്.

ഇടവം: നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആയാസം തോന്നുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ വിജയങ്ങളും, ഉല്ലാസകരമായ വേളകളും നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ അസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികള്‍ യഥാർഥ്യമാകുകയും, ഏറ്റെടുത്ത ജോലി അനായാസം പൂര്‍ത്തിയാകുകയും ചെയ്യും. തന്മൂലം അതിന്‍റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്‌ക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ താത്‌പര്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ ഫലവത്തായി തീരും. മാതൃഭവനത്തില്‍ നിന്ന് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിലകൂടിയ ഒരു രത്നമോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് പൈതൃക സ്വത്തുക്കളോ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായേക്കാം. രോഗികള്‍ക്ക് ആരോഗ്യത്തില്‍ പെട്ടെന്ന് പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപമാനമോ ലജ്ജയോ തോന്നിയേക്കാം. പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ നിരാശയെ വർധിപ്പിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ കൊണ്ട് നിങ്ങളതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് കടക്കും. പഠനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ആഗ്രഹിച്ച വിജയം വന്ന് ചേരും.

