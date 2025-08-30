തീയതി: 30-08-2025 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: ശുക്ല സപ്തമി
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 06:14 AM മുതല് 07:47AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:50 AM മുതല് 8:38 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:19 AM മുതല് 10:52 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ ദിവസം വളരെ ആനന്ദപ്രദമായി തോന്നാം. നിങ്ങൾ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അവ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. സമാധാനം കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
കന്നി: വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തിയും കൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ മികച്ചതാക്കും. ഇതുവഴി അവരുടെ ആദരവ് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയം കാണും. നിങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യവും കഴിവും മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വഴിയുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷനോ ശമ്പള വർദ്ധനവോ ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം: ദൗത്യങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് കഴിയുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടും അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെത്തന്നെ മനസിലാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ദിവസംകൂടിയാണ് ഇന്ന്. സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഗ്രഹനിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകും.
മകരം: മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനും ഇന്ന് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന് പെട്ടെന്നു തന്നെ ഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് നിങ്ങളെ പ്രശസ്തിയിലെത്തിക്കുന്നതാണ്.
മീനം: ഒരുപാട് നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുവാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെത്തന്നെ നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യവും കഴിവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയനുസരിച്ച് പലതരം സ്വഭാവങ്ങൾ പുറത്തുവരും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സമചിത്തതയില്ലാത്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടായേക്കാം. ചില ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം: വിജയം കൈവരിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിന്ന്. നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരാൻ എന്തുകൊണ്ടും അനുകൂലമായ ദിവസം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വൈകുന്നേരത്തോടെ വിജയകരമാകും. എന്നാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ശുഭകരമായിരിക്കില്ല. പലതരം മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. ഇതേ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും ലഭിക്കുന്നതാണ്. തന്നെയുമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും അൽപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
കര്ക്കിടകം: വളരെയധികം സമാധാനത്തോടെയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. കോപവും ഉല്ക്കണ്ഠയും അസ്വസ്ഥതയും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ വഷളാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായി വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ചര്ച്ചകളിലും തര്ക്കങ്ങളിലും ഇടപെടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. യാത്രകളും സന്ദര്ശനങ്ങളും ഇന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് നല്ലത്.