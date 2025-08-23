തീയതി: 23-08-2025 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: അമാവാസി
നക്ഷത്രം: മകയിരം
അമൃതകാലം: 06:14 AM മുതൽ 07:47 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:50 AM മുതൽ 8:38 AM മുതൽ വരെ
രാഹുകാലം: 09:20 AM മുതൽ 10:53 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:39 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും പൂർണമായ ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം എത്ര കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.
കന്നി: ഇന്ന് അനവധി പ്രതികൂല സംഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. അഹങ്കാരവും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മയും മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഉചിതം. സ്വയം വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അകൽച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത.
തുലാം: ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും. വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിക്കും. ആയതിനാൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഉത്സാഹമുള്ള ദിവസമായതിനാൽ ക്രിയാത്മകമായി മികച്ച ദിനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരാകും. തൊഴിലിടത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കാനാകും. സാമൂഹികമായ അംഗീകാരവും ഉയര്ച്ചയും ഉണ്ടാകും.
ധനു: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അലസതയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടും. കച്ചവടത്തിലെ താത്ക്കാലിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ സാധ്യത. പ്രശ്നങ്ങളിൽഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക. പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ എതിര്ക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക.
കുംഭം: പ്രണയിതാക്കൾക്ക് മികച്ച ദിനം. നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കും. ജോലികൾ വിജയകരമായി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനും സാധ്യത.
മീനം: ആരോഗ്യവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നു. തൊഴിലിടത്തിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ സംയമനത്തോേടെ നേരിടുക. പ്രകോപികരാകാതെ സംസാരിക്കുന്നത് അഭികാമ്യം.
മേടം: നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവരുടെ സമയം കവരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ദിവസങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനാൽ ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണനിലും പൊതു സേവനത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം: സർഗാത്മകമായി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനാകും. ഇന്നത്തെ ദിവസംകാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനശൈലി മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി തരും.
മിഥുനം: നിങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയുമായി സന്തോഷകരമായി ദിനം ചെലവിടും. ദിവസം മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലവും സജീവവുമായി ഇടപെടും. നിസാര പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും സമാധാനപരമായി അവയെ സമീപിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
കര്ക്കടകം: തൊഴിലിടം അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. അമിതമായ വ്യാകുലത അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരാൻ സാധ്യത.