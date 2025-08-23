ETV Bharat / state

പ്രണയിനികള്‍ക്കിന്ന് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി - HOROSCOPE PREDICTION TODAY

അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം

HOROSCOPE PREDICTION TODAY HOROSCOPE PREDICTION IN MALAYALAM ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 7:43 AM IST

2 Min Read

തീയതി: 23-08-2025 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: അമാവാസി

നക്ഷത്രം: മകയിരം

അമൃതകാലം: 06:14 AM മുതൽ 07:47 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 7:50 AM മുതൽ 8:38 AM മുതൽ വരെ

രാഹുകാലം: 09:20 AM മുതൽ 10:53 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:39 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും പൂർണമായ ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം എത്ര കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കും.

കന്നി: ഇന്ന് അനവധി പ്രതികൂല സംഭവങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. അഹങ്കാരവും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്‌മയും മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഉചിതം. സ്വയം വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അകൽച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത.

തുലാം: ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും. വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിക്കും. ആയതിനാൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണമുണ്ടാകും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഉത്സാഹമുള്ള ദിവസമായതിനാൽ ക്രിയാത്മകമായി മികച്ച ദിനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ‌ സന്തുഷ്‌ടരാകും. തൊഴിലിടത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കാനാകും. സാമൂഹികമായ അംഗീകാരവും ഉയര്‍ച്ചയും ഉണ്ടാകും.

ധനു: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അലസതയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടും. കച്ചവടത്തിലെ താത്‌ക്കാലിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ സാധ്യത. പ്രശ്‌നങ്ങളിൽഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക. പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ എതിര്‍ക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക.

കുംഭം: പ്രണയിതാക്കൾക്ക് മികച്ച ദിനം. നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും അത്ഭുതം സൃഷ്‌ടിക്കും. ജോലികൾ വിജയകരമായി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വസ്‌ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനും സാധ്യത.

മീനം: ആരോഗ്യവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നു. തൊഴിലിടത്തിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ സംയമനത്തോേടെ നേരിടുക. പ്രകോപികരാകാതെ സംസാരിക്കുന്നത് അഭികാമ്യം.

മേടം: നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവരുടെ സമയം കവരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ദിവസങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനാൽ ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണനിലും പൊതു സേവനത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.

ഇടവം: സർഗാത്മകമായി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനാകും. ഇന്നത്തെ ദിവസംകാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനശൈലി മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി തരും.

മിഥുനം: നിങ്ങൾക്ക് താത്‌പര്യമുള്ള വ്യക്തിയുമായി സന്തോഷകരമായി ദിനം ചെലവിടും. ദിവസം മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലവും സജീവവുമായി ഇടപെടും. നിസാര പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും സമാധാനപരമായി അവയെ സമീപിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കര്‍ക്കടകം: തൊഴിലിടം അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. അമിതമായ വ്യാകുലത അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരാൻ സാധ്യത.

തീയതി: 23-08-2025 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: അമാവാസി

നക്ഷത്രം: മകയിരം

അമൃതകാലം: 06:14 AM മുതൽ 07:47 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 7:50 AM മുതൽ 8:38 AM മുതൽ വരെ

രാഹുകാലം: 09:20 AM മുതൽ 10:53 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:39 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും പൂർണമായ ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം എത്ര കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കും.

കന്നി: ഇന്ന് അനവധി പ്രതികൂല സംഭവങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. അഹങ്കാരവും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്‌മയും മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഉചിതം. സ്വയം വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അകൽച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത.

തുലാം: ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും. വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിക്കും. ആയതിനാൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണമുണ്ടാകും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഉത്സാഹമുള്ള ദിവസമായതിനാൽ ക്രിയാത്മകമായി മികച്ച ദിനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ‌ സന്തുഷ്‌ടരാകും. തൊഴിലിടത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കാനാകും. സാമൂഹികമായ അംഗീകാരവും ഉയര്‍ച്ചയും ഉണ്ടാകും.

ധനു: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അലസതയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടും. കച്ചവടത്തിലെ താത്‌ക്കാലിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ സാധ്യത. പ്രശ്‌നങ്ങളിൽഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക. പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ എതിര്‍ക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക.

കുംഭം: പ്രണയിതാക്കൾക്ക് മികച്ച ദിനം. നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും അത്ഭുതം സൃഷ്‌ടിക്കും. ജോലികൾ വിജയകരമായി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വസ്‌ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനും സാധ്യത.

മീനം: ആരോഗ്യവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നു. തൊഴിലിടത്തിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ സംയമനത്തോേടെ നേരിടുക. പ്രകോപികരാകാതെ സംസാരിക്കുന്നത് അഭികാമ്യം.

മേടം: നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവരുടെ സമയം കവരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ദിവസങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനാൽ ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണനിലും പൊതു സേവനത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ഫലപ്രദമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.

ഇടവം: സർഗാത്മകമായി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനാകും. ഇന്നത്തെ ദിവസംകാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനശൈലി മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി തരും.

മിഥുനം: നിങ്ങൾക്ക് താത്‌പര്യമുള്ള വ്യക്തിയുമായി സന്തോഷകരമായി ദിനം ചെലവിടും. ദിവസം മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലവും സജീവവുമായി ഇടപെടും. നിസാര പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും സമാധാനപരമായി അവയെ സമീപിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കര്‍ക്കടകം: തൊഴിലിടം അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. അമിതമായ വ്യാകുലത അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരാൻ സാധ്യത.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPE PREDICTION TODAYHOROSCOPE PREDICTION IN MALAYALAMഇന്നത്തെ രാശിഫലംഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലംHOROSCOPE PREDICTION TODAY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.