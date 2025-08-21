ETV Bharat / state

ഇന്ന് പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി - TODAY HOROSCOPE PREDICTION

അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം.

HOROSCOPE ASTROLOGY രാശിഫലം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം
Representative Image
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 7:27 AM IST

തീയതി: 21-08-2025 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ത്രയോദശി

നക്ഷത്രം: പൂയ്യം

അമൃതകാലം: 09:21 AM മുതൽ 10:54 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം:10:14 AM മുതൽ 11:02 AM വരെ & 03:02 PM മുതൽ 03:50 PM വരെ

രാഹുകാലം: 02:00 PM മുതൽ 03:33 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:40 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ഏറെ ഗുണകരമായ ദിവസമാണ്. എല്ലാ കോണുകളില്‍ നിന്നും പ്രശംസകള്‍ ലഭിക്കും. ഈ ദിനത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും സന്തുഷ്‌ടനായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. വ്യക്തിപരമായ നഷ്‌ടങ്ങളുടെ പേരില്‍ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും.

കന്നി: ഈ ദിനത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത മുഴുവനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇന്ന് ബിസിനസുകാര്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈകുന്നേരം മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശമനം ലഭിക്കും. ആരാധനാലയത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ദര്‍ശനം നടത്തും.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്‌തങ്ങളായ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്ന് പോകും. ഇത് വൈകുന്നേരം വരെ തുടരും. വൈകുന്നേരം നിങ്ങളെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കും. മികച്ചത് സംഭവിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചടികള്‍ നേരിടാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കുക.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നിങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരില്‍ മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജസ്വലമായി നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും. വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.

ധനു: കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ നിയന്ത്രിച്ചേക്കാം. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും തടസപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അതിനാൽ ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. സംയമനം പാലിക്കുക.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. നേട്ടം, വിജയം, സാമൂഹിക അംഗീകാരം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവിധ ശാഖകളുടെ വിശ്വാസവും ബിസിനസും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നേടാനാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയം ക്രിയാത്മകമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. വിനോദത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒരു നല്ല ആശയമായിരിക്കും.

കുംഭം: നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ജോലിയിലും വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ നിസാരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ് വ്യാപൃതമായിരിക്കും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കും. എഴുത്ത്, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ സൃഷ്‌ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. വളരെയധികം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് പ്രണയിക്കാനും സ്നേഹം പങ്കിടാനും പറ്റിയ സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കുക.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ ശാന്തതയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടെയും അതിനെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുക. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യവും മറ്റ് നിർണായക കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ആകുലരാക്കിയേക്കാം. ജലാശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപകടകരമായേക്കാം. അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അന്തസിനെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്യരുത്.

ഇടവം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മക കഴിവ് വികസിപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ചായ്‌വ് വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. അമ്മയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പാചക സംബന്ധമായ ആനന്ദവും സന്തോഷകരമായ യാത്രയും ഇന്ന് നടക്കും. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും സാമ്പത്തിക-കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും സമയമായിരിക്കുന്നു.

മിഥുനം: ഇന്ന് ജനങ്ങള്‍ നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അത് നിങ്ങളെ പ്രകോപിതനാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ ആവശ്യവും സാധിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ സ്വയം ഇച്ഛാശക്തിയും വഴിയും കണ്ടെത്തും. ജനങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ നൂതന ആശയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: ​​നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വയം പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും ശാന്തതയും പുലർത്തുക. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോവാൻ തയ്യാറെടുക്കും.

