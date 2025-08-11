Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാന്‍ അനുയോജ്യം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം വിശദമായി - HOROSCOPE PREDICTION TODAY

അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം.

HOROSCOPE ജ്യോതിഷഫലം TODAY HOROSCOPE ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 8:13 AM IST

3 Min Read

തീയതി: 11-08-2025 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കര്‍ക്കടകം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദ്വിതീയ

നക്ഷത്രം: ചതയം

അമൃതകാലം: 02:03 PM മുതല്‍ 03:37 PM

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:38 PM മുതല്‍ 01:26 PM & 03:2 PM to 03:50 PM

രാഹുകാലം: 07:48 AM മുതല്‍ 09:21 AM

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:49 PM

ചിങ്ങം: ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതാവും. പൊതുകാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ അവയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക.

കന്നി: വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ വളരെ സന്തുഷ്‌ടനും ഉല്ലാസവാനുമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും നിങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തില്‍ തികഞ്ഞ സംതൃപ്‌തിയും സഹകരണവും പ്രകടിപ്പിക്കും. നിലവിലുള്ള രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാന്‍ സധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും ചില നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവ്‍ ഇന്ന് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം. സാമ്പത്തിക ചെലവ് വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യത.

തുലാം: നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി നിങ്ങൾക്കിന്ന് ഇന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസവും കൂടാതെ ഒരു പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കഠിനാധ്വാനവും വിലമതിക്കപ്പെടും. അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് അത്ര നല്ല അന്തരീക്ഷമായിരിക്കില്ല. ജോലി സ്ഥലത്തെ മേധാവിയുടെ തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ദയിൽപ്പെടും. കൂടാതെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന വിധം പിന്തുണ ഉണ്ടാകില്ല. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നവര്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തോളൂ വിജയം ഉറപ്പാകും.

ധനു: പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്കിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒപ്പം ഒട്ടേറെ സമയം ആഹ്ളാദപൂര്‍വം ചെലവിടും. ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്‌ക്ക് സാധ്യത. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ശമനമുണ്ടാകും. യോഗാത്മക, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങള്‍ വിജയകരമാകാന്‍ സാധ്യത. സാമൂഹ്യനില ഉയര്‍ന്നേക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ ഫലപ്രദവും ആസ്വാദ്യവുമായിരിക്കും.

മകരം: നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ നിങ്ങൾക്കിന്ന് നിരാശ തോന്നിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇത് കലഹത്തിന് കാരണമായേക്കാം. അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ സന്തോഷ വാർത്ത കേള്‍ക്കാനിടയാകും.

കുംഭം: ദിവസം മുഴുവന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഹ്ലാദവാനായി കാണപ്പെടും. നേട്ടങ്ങളും ലാഭവും ഇന്ന് കൈവരും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തുപോയി ഉല്ലസിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. ശാന്തമായ മനസും ആത്മീയ മനോഭാവവും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയേക്കും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസമാണ്. അത്യാഗ്രഹവും അമിത പ്രതീക്ഷകളും നിയന്ത്രിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെയധികം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. അതുകാരണം ജോലിയില്‍ വേണ്ട വിധം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. മാനസിക പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ചെലവുകള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബപരമായ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.

മേടം: സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏറവും നല്ല ദിവസം. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഭാവിയിൽ പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. മക്കളും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് മുതല്‍ കൂട്ടാകും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസ യാത്രക്ക് സാധ്യത. സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ ലാഭകരമാകും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കും. മേലധികാരികള്‍ നിങ്ങളോട് അനുകൂല മനോഭാവം പുലര്‍ത്തുകയും നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്‍കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അപൂർണമായ ജോലികള്‍ നിങ്ങൾ തൃപ്‌തികരമായി ചെയ്‌ത് തീര്‍ക്കും.

മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന്‍ ഈ ദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്‍ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവ നിങ്ങളെ അലട്ടും. ഉദര സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. തൊഴില്‍പരമായ കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മേലുദ്യോഗസ്ഥരില്‍ അപ്രീതി ഉളവാക്കും. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവയ്‌ക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം. കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിവസം മുഴുവന്‍ വിനയം കൈവിടാതിരിക്കുക. പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ അത് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള്‍ നേരിടേണ്ടി വരും. അധാർമ്മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കുക. പ്രാര്‍ഥനയും ധ്യാനവും മാനസിക സംഘര്‍ഷം കുറയ്‌ക്കാന്‍ സഹായകരമാകും.

തീയതി: 11-08-2025 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കര്‍ക്കടകം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദ്വിതീയ

നക്ഷത്രം: ചതയം

അമൃതകാലം: 02:03 PM മുതല്‍ 03:37 PM

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:38 PM മുതല്‍ 01:26 PM & 03:2 PM to 03:50 PM

രാഹുകാലം: 07:48 AM മുതല്‍ 09:21 AM

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:49 PM

ചിങ്ങം: ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതാവും. പൊതുകാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ അവയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക.

കന്നി: വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ വളരെ സന്തുഷ്‌ടനും ഉല്ലാസവാനുമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും നിങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തില്‍ തികഞ്ഞ സംതൃപ്‌തിയും സഹകരണവും പ്രകടിപ്പിക്കും. നിലവിലുള്ള രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാന്‍ സധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും ചില നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവ്‍ ഇന്ന് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം. സാമ്പത്തിക ചെലവ് വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യത.

തുലാം: നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി നിങ്ങൾക്കിന്ന് ഇന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസവും കൂടാതെ ഒരു പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കഠിനാധ്വാനവും വിലമതിക്കപ്പെടും. അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് അത്ര നല്ല അന്തരീക്ഷമായിരിക്കില്ല. ജോലി സ്ഥലത്തെ മേധാവിയുടെ തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ദയിൽപ്പെടും. കൂടാതെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന വിധം പിന്തുണ ഉണ്ടാകില്ല. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നവര്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തോളൂ വിജയം ഉറപ്പാകും.

ധനു: പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്കിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒപ്പം ഒട്ടേറെ സമയം ആഹ്ളാദപൂര്‍വം ചെലവിടും. ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്‌ക്ക് സാധ്യത. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ശമനമുണ്ടാകും. യോഗാത്മക, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങള്‍ വിജയകരമാകാന്‍ സാധ്യത. സാമൂഹ്യനില ഉയര്‍ന്നേക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ ഫലപ്രദവും ആസ്വാദ്യവുമായിരിക്കും.

മകരം: നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ നിങ്ങൾക്കിന്ന് നിരാശ തോന്നിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇത് കലഹത്തിന് കാരണമായേക്കാം. അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ സന്തോഷ വാർത്ത കേള്‍ക്കാനിടയാകും.

കുംഭം: ദിവസം മുഴുവന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഹ്ലാദവാനായി കാണപ്പെടും. നേട്ടങ്ങളും ലാഭവും ഇന്ന് കൈവരും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തുപോയി ഉല്ലസിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. ശാന്തമായ മനസും ആത്മീയ മനോഭാവവും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയേക്കും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസമാണ്. അത്യാഗ്രഹവും അമിത പ്രതീക്ഷകളും നിയന്ത്രിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെയധികം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. അതുകാരണം ജോലിയില്‍ വേണ്ട വിധം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. മാനസിക പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ചെലവുകള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബപരമായ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.

മേടം: സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏറവും നല്ല ദിവസം. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഭാവിയിൽ പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. മക്കളും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് മുതല്‍ കൂട്ടാകും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസ യാത്രക്ക് സാധ്യത. സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ ലാഭകരമാകും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കും. മേലധികാരികള്‍ നിങ്ങളോട് അനുകൂല മനോഭാവം പുലര്‍ത്തുകയും നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്‍കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അപൂർണമായ ജോലികള്‍ നിങ്ങൾ തൃപ്‌തികരമായി ചെയ്‌ത് തീര്‍ക്കും.

മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന്‍ ഈ ദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്‍ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവ നിങ്ങളെ അലട്ടും. ഉദര സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. തൊഴില്‍പരമായ കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മേലുദ്യോഗസ്ഥരില്‍ അപ്രീതി ഉളവാക്കും. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവയ്‌ക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം. കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിവസം മുഴുവന്‍ വിനയം കൈവിടാതിരിക്കുക. പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ അത് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള്‍ നേരിടേണ്ടി വരും. അധാർമ്മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കുക. പ്രാര്‍ഥനയും ധ്യാനവും മാനസിക സംഘര്‍ഷം കുറയ്‌ക്കാന്‍ സഹായകരമാകും.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPEജ്യോതിഷഫലംTODAY HOROSCOPEഇന്നത്തെ രാശി ഫലംHOROSCOPE PREDICTION TODAY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.