Published : August 5, 2025 at 7:17 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 05-08-2025 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കര്‍ക്കടകം

തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട

അമൃതകാലം: 12:30 PM മുതൽ 02:04 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:37 AM മുതൽ 09:25 AM വരെ & 11:49 AM മുതൽ 12:37 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:38 PM മുതൽ 05:12 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:46 PM

ചിങ്ങം : നക്ഷത്രങ്ങളിന്ന് നിങ്ങളിലൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലാകാരനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്‌ടി വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ജോലിയില്‍, ഉത്സാഹവും ഊർജസ്വലതയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രഭമാക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് വിമർശകർക്കുള്ള യഥാർഥ മറുപടി. അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി പ്വർത്തിക്കുക.