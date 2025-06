ETV Bharat / state

Published : June 3, 2025 at 7:13 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 03-06-2025 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: ഇടവം

തിഥി: ശുക്ല അഷ്‌ടമി

നക്ഷത്രം: മകം

അമൃതകാലം: 12:22 PM മുതല്‍ 01:57 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:25 AM മുതല്‍ 09:13 AM വരെ & 11:37 AM മുതല്‍ 12:25 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:32 PM മുതല്‍ 05:08 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:01 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:43 PM

ചിങ്ങം : ഇന്ന് ചില പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ജോലികളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും അവയൊക്കെ വിദഗ്‌ധമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ചില ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തേക്കാം, എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാവുന്ന ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസിലാക്കണം.