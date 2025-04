ETV Bharat / state

സൗഹൃദങ്ങള്‍ ഗുണകരമാകും, കുട്ടികള്‍ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും; ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം അറിയാം - HOROSCOPE PREDICTION TODAY

Published : April 22, 2025 at 7:47 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 22-04-2025 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മേടം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ നവമി

നക്ഷത്രം: തിരുവോണം

അമൃതകാലം: 12:22 PM മുതൽ 01:56 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:34 AM മുതൽ 09:22 AM വരെ & 11:46 AM മുതൽ 12:34 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:29 AM മുതൽ 05:02 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:10 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം : ഇന്നൊരു ശരാശരി ദിവസമാണ്. വീട്ടില്‍ പ്രശ്‍നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അനിഷ്‌ടം കാണിക്കുകയും നിസ്സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ പ്രശ്‍നങ്ങളുണ്ടാകാം. എതിരാളികള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തരാകുകയൂം പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. മേലധികാരികളുമായി ഇടയാതിരിക്കുക. വീട്ടില്‍നിന്നുള്ള ചീത്ത വാര്‍ത്ത നിങ്ങളെ ഉത്‌കണ്‌ഠാകുലനാക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്‌തികരമാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലി അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം. എന്നാലും നിരാശനോ വിഷണ്ണനോ ആകരുത്. നിരാശക്ക് കീഴടങ്ങരുത്. നാളെ ഒരു പുതിയ ദിവസമാണ്.