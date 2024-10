ETV Bharat / state

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബർ 26 ശനി 2024)

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 26-10-2024 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദശമി

നക്ഷത്രം: ആയില്യം

അമൃതകാലം: 06:14 AM to 07:42 AM

വര്‍ജ്യം: 7:50 AM to 8:38 AM

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 7:50 AM മുതല്‍ 8:38 AM വരെ

രാഹുകാലം: 09:11 AM മുതല്‍ 10:39 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:01 PM

ചിങ്ങം: പ്രത്യേകമായി ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ലക്ഷ്യം ഇന്നു ഫലം കാണാതെ പോയേക്കാം. ദിവസം പുരോഗമിക്കവേ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക്‌ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ വിജയത്തിന്‍റെ അളവ്‌ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. പക്ഷപാതമില്ലാതെയും മുൻവിധിയില്ലാതെയുമുള്ള സ്വയം വിമർശനം ഗുണം ചെയ്യും.