തീയതി: 10-08-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കര്ക്കിടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 15:37 AM മുതൽ 17:11 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 16:38 AM മുതൽ 18:44 AM വരെ
രാഹുകാലം: 17:11 AM മുതൽ 10:55 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:45 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിജയകരമായി എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും തടസങ്ങളും നേരിടാൻ കഴിയും. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വിജയം വരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. കച്ചവടത്തിലോ വ്യാപാരത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത മത്സരമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാകാനാണ് സാധ്യത. പങ്കാളികള്, സഹപ്രവര്ത്തകര്, കിടമത്സരക്കാര് എന്നിവരെക്കാള് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മുന്തൂക്കമുണ്ടായിരിക്കും. സഹപ്രവര്ത്തകര് സഹായമനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സംതൃപ്തികരവും സന്തോഷപ്രദവും ആയിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ലാഭമുണ്ടാകാന് വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവര്ക്ക് അത് സുഖപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്.
തുലാം: നിങ്ങളിന്ന് വളരെ ഉന്മേഷവാനായി കാണപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റംകൊണ്ട് നിങ്ങള് സുഹൃത്തുക്കളിലും അപരിചിതർക്ക് പോലും ഇമ്പം തോന്നിപ്പിക്കും. ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും. പക്ഷെ തൊഴിലില് അധ്വാനത്തിന് തക്ക നേട്ടം ഉണ്ടാകുകയില്ല. തൊഴില്സ്ഥലത്ത് കഴിവതും ഒതുങ്ങിക്കഴിയുക. അമിതാവേശം കാണിക്കാതിരിക്കുക. ദഹന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നതിനാല് ഭക്ഷണകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ചിലർ സാഹിത്യപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം: ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥമാക്കും. അമ്മക്ക് ചില അസുഖങ്ങള് ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പമ്പത്തിക നിലയ്ക്കും പ്രശസ്തിക്കും ഇന്ന് കോട്ടം തട്ടാം. കുടുംബ കലഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിന് കാരണമായേക്കും.
ധനു: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടാം. എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ആരംഭിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇന്ന് അതിനുപറ്റിയ ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആഹ്ളാദത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു ആത്മീയാനുഭവവും നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം: ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നിങ്ങള്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം കൊണ്ടുവരും. കുടുംബത്തില് ചിലരുടെ അസുഖം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം അത്ര പ്രസന്നമായിരിക്കുകയില്ല. വീട്ടമ്മമാര് അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. കുട്ടികള്ക്ക് പഠനത്തില് പതിവില് കൂടുതല് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യം അത്ര മെച്ചമായിരിക്കയില്ല. നേത്ര അണുബാധയുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ കാഴ്ചപ്പാട് മനസിലെ മറ്റ് പ്രതുകൂലചിന്തകളെ അതിജീവിക്കാന് സഹായിക്കും. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടസാധ്യതകള് നേരിടാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തുഷ്ടവും ലാഭകരവുമായ ദിവസമാണ്. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് വളരെ നല്ല നിലയിലായിരിക്കും. ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും നിങ്ങള്ക്ക് സംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പുറത്തുപോകാനും വിനോദങ്ങളും ഭക്ഷണവും ഒക്കെയായി ആഹ്ളാദം പങ്കിടാനും ഇന്ന് സാധ്യത കാണുന്നു. ആത്മീയത അനുഭവപ്പെടാം.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാവില്ല. വിഷാദവും താല്പര്യക്കുറവും നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തും. മതപരമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് അമിതമായി പണം ചിലവാക്കും. നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോള് ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചില തര്ക്കങ്ങള്ക്കും ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ വേര്പാടിനും സാധ്യത ഉണ്ട്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. പ്രാര്ഥനയും ധ്യാനവും ആശ്വാസം പകരും.
മേടം: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടിവരും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ഉചിതമായ ഉപദേശം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക.
ഇടവം: നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കരുതലുള്ള ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളോ വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇവ പ്രായോഗികമാക്കാൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ യാഥാർഥ്യബോധമുള്ളവരും ന്യായബോധമുള്ളവരും ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മിഥുനം: കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായുള്ള കഠിനാധ്വാനം മൂലം ഇന്ന് നിങ്ങള് ക്ഷീണിതനും ഉദാസീനനുമായി കാണപ്പെടും. ഇന്നത്തെ ദിവസവും ഒട്ടും വ്യത്യസ്ഥമല്ല. കുട്ടികളാകും നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉല്ക്കണ്ഠക്ക് കാരണം. ദിവസം മുഴുവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കാനാകും നിങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഉദര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അലട്ടാം. പണം കൈയിൽ ഇല്ലാത്തതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്ത്തകര് നിങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിക്കാം.
കര്ക്കിടകം: നിങ്ങൾക്കിന്ന് പ്രതികൂലമായ ദിനമാണ്. ഇന്ന് ഉൽസാഹവും ഉന്മേഷവും നിങ്ങള്ക്ക് കുറവായിരിക്കും. വിഷാദാത്മകതയും അശുഭചിന്തയും അലട്ടിയെന്നുവരാം. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് നേരിടാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘര്ഷം ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാന് പറ്റിയ ദിവസമല്ല. പുതിയ ബന്ധങ്ങളും പരിചയങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. ഔദ്യോഗിക ജോലികളില് കൃത്രിമം കാണിക്കാനുള്ള ആലോചനകള് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉപേക്ഷിക്കുക.