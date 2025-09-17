സ്വവര്ഗാനുരാഗ ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് പീഡനം: കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം വേണം; രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ്
പതിനാറുകാരനെ വലയിലാക്കിയത് 'ഗ്രൈൻഡർ' എന്ന സ്വവര്ഗാനുരാഗ ഡേറ്റിങ് ആപ്പ്. 18 വയസായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി.
Published : September 17, 2025 at 7:37 PM IST
കാസർകോട്: സ്വവര്ഗാനുരാഗ ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് പീഡനക്കേസിനു പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പുമായി കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വൈ ബി വിജയ ഭാരത് റെഡ്ഡി. കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം വേണം. കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ രക്ഷിതാക്കൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ തെറ്റായ ആപ്പുകൾ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്പുകളിൽ കയറുമ്പോഴും ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കെവൈസി പോലുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പല ആപ്പുകളും പാലിക്കുന്നില്ല.
ഇതുമൂലം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി കുട്ടികൾ ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയാൽ ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് ഗുരുതരമായി കാണേണ്ട കാര്യമാണെന്നും ഇത് തടയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷം ഫോൺ ലോക്ക് ആകുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റു ചെയ്തു വെക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ആപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം പീഡനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പങ്കുവച്ചു. കുട്ടി 14 വയസ് മുതൽ പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്നും എറണാകുളത്ത് എത്തിച്ച് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത് അന്വേഷണത്തിന് സഹായകരമായി. മറ്റു പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു.
രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത 14 കേസുകള്
പതിനാറുകാരനെ വലയിലാക്കിയത് 'ഗ്രൈൻഡർ' എന്ന സ്വവര്ഗാനുരാഗ ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് വഴിയാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കുട്ടിയുടെ പ്രായം 18 വയസായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഏജൻ്റ് മുഖേനയാണ് പ്രതികൾ കുട്ടിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. തുടർന്ന്, നിരവധി തവണ പീഡനത്തിനിരയായി.
സംഭവത്തിൽ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 14 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ എട്ടെണ്ണം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്താണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരം. പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പലരുമായും പണമിടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.
റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ ചിത്രരാജ്, കാലിക്കടവ് സ്വദേശി സുകേഷ്, റഹീസ്, റംസാൻ, വി.പി.പി. കുഞ്ഞഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, സുജിത്ത്, നാരായണൻ, പയ്യന്നൂർ കോറോത്ത് സ്വദേശി ഗിരീഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അതേസമയം, പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് സിറാജുദ്ദീൻ ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ ആണ്.
കൂടുതൽ പ്രതികളുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. മൊബൈൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ആരൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ സാധിക്കൂ. കുട്ടി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തത് അന്വേഷണത്തിന് തടസമാകുന്നുണ്ട്.
ആദ്യദിവസം ചൈൽഡ് ലൈനിന് നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ചൈൽഡ് ലൈനിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷമാവും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക.
